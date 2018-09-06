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Джака и Шакири прокомментировали жест «албанского орла» на ЧМ-2018

сегодня, 04:59
СербияЛоготип футбольный клуб Сербия1 : 2Логотип футбольный клуб ШвейцарияШвейцарияМатч завершен

Полузащитник «Арсенала» и сборной Швейцарии Гранит Джака извинился за празднование гола в ворота сборной Сербии на ЧМ-2018. Джака и его партнёр по национальной команде Джердан Шакири отпраздновали забитые мячи в ворота сербов, изображая орла, который нарисован на гербе и флаге Албании.

Я прошу прощения за то, что произошло. Я был бы идиотом, если бы сказал, что повторю этот жест снова. Этого больше не случится. У меня есть только один паспорт – швейцарский, и я с гордостью ношу футболку сборной Швейцарии. 

Вы не можете знать, как я чувствовал себя до того, как стал объектом ненависти и оскорблений.

Хавбек «Ливерпуля» Джердан Шакири, в свою очередь, был менее раскаивающимся за свой жест.

Конечно, если где-то в Швейцарии людям не понравилось то, что они увидели, я приношу свои извинения. Если кто-то смотрел эту игру по телевизору, не знаю, где-нибудь в горах, и его взволновало увиденное, я, конечно, попрошу у него прощения.

Ранее спортивный директор «Црвены Звезды» выразил сомнение в том, что Шакири приедет в составе «Ливерпуля» в Сербию на матч Лиги чемпионов.

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Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 05:47
Одним словом ребята "хорошие", днём конфетки раздают, а ночью за ружьё берутся!
Двуличных людей извинения не исправят!
Бригант 669
Бригант 669
сегодня в 05:37
Пусть приезжает шакири!! там ему покажут сербский палец!!!
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