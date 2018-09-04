  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Россия. 2-й дивизион. Центр
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U21. Отборочные матчи
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
21:45 сегодня Логотип СловакияСловакия -:- Логотип ДанияДания - - -
ГлавнаяНовости

Роналду подаст в суд на телекомпанию за скандальный репортаж о его девушке

вчера, 23:38

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду угрожает телекомпании Mediaset судебным иском за репортаж о его возлюбленной Джорджине Родригес. В одном из сюжетов говорилось о том, что девушка после того, как познакомилась с Роналду, перестала общаться со своей семьей.

Роналду возмутил этот репортаж и он поручил своим адвокатам разобраться в ситуации. В свою очередь в Mediaset после общения с представителями футболиста запретили своим репортерам дальнейшее расследование истории вокруг Джорджины и ее семьи.

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» минувшим летом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
В сборной Германии во время ЧМ-2018 произошел раскол на расовой почве
27 августа 44
Льорис арестован за вождение в нетрезвом виде
24 августа 5
«Реал» подаст жалобу на «Интер» из-за переговоров с Модричем
17 августа 26
Президент «Бордо»: «Если Пойет хочет уйти, это его право»
17 августа 1
Хачериди после матча показал фанатам «Спартака» щитки с флагом Украины
15 августа 56
Бехрами: «Петкович позвонил и сказал, что больше не вызовет меня в сборную»
07 августа 1
Обсудить
Все комментарии
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы
сегодня в 00:13
Почему Бадр зовёт себя Джорджиной? Вроде пенальти стоимость всегда был пассивом.
Владимиpъ Григорянъ
Владимиpъ Григорянъ
сегодня в 00:11
Трансгендер что ли?
Крестовский баклан
Крестовский баклан
сегодня в 00:03
José_Mourinhо:
что мне нравится в роналду, так это то как он гнобит этих мерзких журналюг)) https://www.youtube.com/watch?v=l2P8xNNIb8c?t=3s
Просто грубиян и истеричка
ПОЛУЧЕЛОВЕК
ПОЛУЧЕЛОВЕК
вчера в 23:53
Удачи Роналду и его подставной девушке.
José_Mourinhо
José_Mourinhо
вчера в 23:44
что мне нравится в роналду, так это то как он гнобит этих мерзких журналюг))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100