Роналду подаст в суд на телекомпанию за скандальный репортаж о его девушке

вчера, 23:38

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду угрожает телекомпании Mediaset судебным иском за репортаж о его возлюбленной Джорджине Родригес. В одном из сюжетов говорилось о том, что девушка после того, как познакомилась с Роналду, перестала общаться со своей семьей.

Роналду возмутил этот репортаж и он поручил своим адвокатам разобраться в ситуации. В свою очередь в Mediaset после общения с представителями футболиста запретили своим репортерам дальнейшее расследование истории вокруг Джорджины и ее семьи.

Напомним, что Роналду перешел в «Ювентус» минувшим летом.