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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Агент: «Для семьи Терри поездка в Россию – это большой вопрос»

сегодня, 14:50

Агент Марко Трабукки прокомментировал ситуацию с потенциальным переходом бывшего защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждём только окончательного решения Джона.

В чем проблема? Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию – это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться. Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

Когда дедлайн? Сегодня.

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Все комментарии
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
сегодня в 15:41
Даже за 10 миллионов не хотят в спартак ехать.
LOpp
LOpp ответил Молло
сегодня в 15:41
привет брат
привет легенда Зенита.
ndedov
ndedov
сегодня в 15:37
Медведей испугались))
Молло
Молло ответил LOpp
сегодня в 15:36
суровый Терри отказался подкаблучником.
привет брат
Багров-брат
Багров-брат
сегодня в 15:35
В любом сезоне "Санта-Барбары" обязательно подключается "женский интерес", иначе нашему "слабому полу" сериал становится не интересным...)))
Хотелось бы ещё увидеть в сценарии след "Новичка"...)))
Молло
Молло
сегодня в 15:35
Джонни лоханта эстами лока...
LOpp
LOpp
сегодня в 15:34
суровый Терри отказался подкаблучником.
Молло
Молло ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:33
НУ А ЧЁ ? ОН ЕЙ СО ШТАНГАМИ ИЗМЕНЯЕТ, А ОНА ЕМУ С ТЕРРИ ))) ГЫ-ГЫ
пока спартачи будут парится в бане, Терри будет террить жен!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 15:31
ну так в чем проблема, Джонни не привыкать, там найдет чьюто женушку на шпилли-вилли))) в первый раз чтоли?!))
а старую можна и дома с детьми оставить, верно Джонни?!)
Молло
Молло ответил Miaf
сегодня в 15:31
ЧТо то совсем не понятно, а почему бы не оставить жену в Лондоне , ведь он переезжает всего на год или два..... Хотя нет, тут все ясно, жена его одного точно не отпустит.
у него будут другие жены, Даша Глушакова и Катрина Реброва.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ответил cska.78
сегодня в 15:30
НУ А ЧЁ ? ОН ЕЙ СО ШТАНГАМИ ИЗМЕНЯЕТ, А ОНА ЕМУ С ТЕРРИ )))

ГЫ-ГЫ
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 15:27
-А будете плохо учиться,поедете в Россию играть в футбол как папа,за жалкие €2 млн в год .
Miaf
Miaf
сегодня в 15:22
ЧТо то совсем не понятно, а почему бы не оставить жену в Лондоне , ведь он переезжает всего на год или два..... Хотя нет, тут все ясно, жена его одного точно не отпустит.
Молло
Молло ответил ПерекатиПоле
сегодня в 15:21
Это честно говоря какой то позор. Бегают за 38-ми летним футболистом, суют ему деньги в карманы, уговаривают на переезд в столицу России, показывают жён будущих одноклубников.... В подобное унижение мог вляпаться только спартак.
настало время унижаться!
Молло
Молло ответил renamed 1
сегодня в 15:20
главное тебя б не забыл....
скоро и Молло перейдет в спартак, утешит ребят у которых жены ушли с Джоном.
renamed 1
renamed 1 ответил kastites
сегодня в 15:17
Уже объявили, Терри не поедет Ему не нужна команда ,которая через год будет в ФНЛ
так он в зенит и не собирался...
МКС
МКС ответил Roger Young
сегодня в 15:15
Спатак , сбегутЬся - сразу видно красно-белого грамотея.
Young 08 июня в 17:47
Из футбола сделали бардак и гнилое болото. Спортивного принципа уже просто не существует.
Roger Young
Roger Young ответил renamed 1
сегодня в 15:13
новость про Спатак,а сбегуться все немытые и кобылы...
Спатак , сбегутЬся - сразу видно красно-белого грамотея.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 15:11
Это честно говоря какой то позор.
Бегают за 38-ми летним футболистом, суют ему деньги в карманы, уговаривают на переезд в столицу России, показывают жён будущих одноклубников....
В подобное унижение мог вляпаться только спартак.
kastites
kastites
сегодня в 15:09
Уже объявили, Терри не поедет
Ему не нужна команда ,которая через год будет в ФНЛ
Союзник противников
Союзник противников ответил Roger Young
сегодня в 15:09
Да никуда он не перейдет. Только зря ажиотаж нагнетали. Хотел бы, перешел еще на прошлой недели.
Они же сразу сказали :"Для повышения имиджа".Связка "Спартак"- Федун-Терри" для возможной адаптации семейства Федуна на Западе-верх узнаваемости.
cska.78
cska.78 ответил Молло
сегодня в 15:07
Мне кажется Джона будет не только с Дашей но и с Катриной.
Союзник противников
Союзник противников ответил renamed 1
сегодня в 15:07
новость про Спатак,а сбегуться все немытые и кобылы...
Семь слов -пять ошибок.Но "пишуть и пишуть"...
renamed 1
renamed 1 ответил Молло
сегодня в 15:06
Мне кажется Джона будет не только с Дашей но и с Катриной.
главное тебя б не забыл....
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:05
"Ни словечка в простоте" у этой компьютерной публики!
EAGuar As
EAGuar As
сегодня в 15:05
Будем ждать .
Молло
Молло ответил cska.78
сегодня в 15:05
Мне кажется Джона будет не только с Дашей но и с Катриной.
cska plus
cska plus
сегодня в 15:04
Это называется кидняк, кинули федуна а теперь выдумывают всякие сказки небылицы.
VIPded
VIPded
сегодня в 15:04
Не дедлайн, а федунлайн...)))
Jum13
Jum13 ответил Mangur
сегодня в 15:02
Не переедет. Запугали Новичком и Медведями с балалайками.
Просто оказалось, что надо будет иногда на поле выходить. Вот Терри и отказался
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