Агент: «Для семьи Терри поездка в Россию – это большой вопрос»

Агент Марко Трабукки прокомментировал ситуацию с потенциальным переходом бывшего защитника «Челси» Джона Терри в «Спартак».

Переговоры закончились. Вчера игрок получил российскую визу. Ждём только окончательного решения Джона.

В чем проблема? Очевидно, что для семьи Джона поездка в Россию – это большой вопрос. Семья Терри всю жизнь жила в Лондоне, кроме последнего года, когда Джон жил в Бирмингеме. Как только стал приближаться момент отъезда в Россию, семья стала все больше сомневаться. Особенно важен фактор детей, которым по 12 лет. Будь дети младше, их можно было бы легко перевезти в другую страну, в другую школу. Сейчас, учитывая их возраст, Джон не хочет заставлять детей покидать Лондон.

Когда дедлайн? Сегодня.