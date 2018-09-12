  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Кубок
  • Товарищеские матчи. Сборные
Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
03:30 Матч завершен Логотип СШАСША 1:0 Логотип МексикаМексика - - -
03:30 Матч завершен Логотип БразилияБразилия 5:0 Логотип СальвадорСальвадор - - -
ГлавнаяНовости

Дель Пьеро: «Роналду - чемпион, у него есть особый менталитет»

сегодня, 14:31

Легенда туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро признался, что не поверил, когда «бьянконери» подписали форварда Криштиану Роналду.

Роналду - необыкновенный чемпион, у него есть менталитет, которым обладают только самые великие спортсмены. Он знает, как нужно заряжать всю команду. 

Моя первая реакция, когда я услышал, что «Юве» собирается подписать Роналду? Я просто не верил, думал, что это какая-то мистика. 

Я бы однозначно победил его в соревновании на пробитие штрафных, а если бы и проиграл, то у меня есть смягчающее обстоятельство: уже прошло некоторое время с тех пор, как я завершил карьеру.

Ранее Дель Пьеро оценил шансы «Ювентуса» в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Президент ПСЖ: «„Наполи“ нужно уделять максимальное внимание в ЛЧ»
Сегодня, 15:43 0
Дзанетти: «Мы попали в сложную группу в Лиге чемпионов»
Сегодня, 15:34 1
Фекир: «Я выбросил из головы ту ситуацию с „Ливерпулем“»
Сегодня, 14:57 0
Агент: «Для семьи Терри поездка в Россию – это большой вопрос»
Сегодня, 14:50 40
Модрич: «Покинуть „Реал“? Я даже не думаю об этом»
Сегодня, 14:40 3
Лукаку подтвердил, что завершит карьеру в сборной через 2 года
Сегодня, 14:24 2
Обсудить
Все комментарии
nedved10
nedved10
сегодня в 15:27
Штрафной от Алессандро для вратарей соперников был как пенальти.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
сегодня в 14:35
FORZA JUVE!!! Forza Дель Пьеро!!!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100