Дель Пьеро: «Роналду - чемпион, у него есть особый менталитет»

Легенда туринского «Ювентуса» Алессандро Дель Пьеро признался, что не поверил, когда «бьянконери» подписали форварда Криштиану Роналду.

Роналду - необыкновенный чемпион, у него есть менталитет, которым обладают только самые великие спортсмены. Он знает, как нужно заряжать всю команду.

Моя первая реакция, когда я услышал, что «Юве» собирается подписать Роналду? Я просто не верил, думал, что это какая-то мистика.

Я бы однозначно победил его в соревновании на пробитие штрафных, а если бы и проиграл, то у меня есть смягчающее обстоятельство: уже прошло некоторое время с тех пор, как я завершил карьеру.