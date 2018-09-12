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Испания. Кубок 2018/2019, 2 раунд 1 X 2
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Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип КолумбияКолумбия 0:0 Логотип АргентинаАргентина 3.13 3.33 2.53
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Наби Кейта: «АПЛ отличается от других лиг, в которых я играл»

сегодня, 13:39

Новичок «Ливерпуля» Наби Кейта рассказал об адаптации в мерсисайдском клубе и в английской лиге в целом.

Мне многие говорили, что в АПЛ приходят легионеры и им нужно время для адаптации. Да, здесь может быть очень сложно выступать, но я очень мотивирован, хочу приносить пользу товарищам по команде и клубу.

Я рассуждаю так: если ты забил в этом сезоне 8 мячей, то в следующем сезоне цель будет забить девять. Такой у меня характер. 

АПЛ отличается от других лиг, в которых я играл, и это очень сложный турнир, но я сделаю всё, чтобы побить свои личные достижения - я очень мотивирован.

Кейта перебрался в «Ливерпуль» из «Лейпцига» за почти 53 млн фунтов. 

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