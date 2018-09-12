Наби Кейта: «АПЛ отличается от других лиг, в которых я играл»

Новичок «Ливерпуля» Наби Кейта рассказал об адаптации в мерсисайдском клубе и в английской лиге в целом.

Мне многие говорили, что в АПЛ приходят легионеры и им нужно время для адаптации. Да, здесь может быть очень сложно выступать, но я очень мотивирован, хочу приносить пользу товарищам по команде и клубу.

Я рассуждаю так: если ты забил в этом сезоне 8 мячей, то в следующем сезоне цель будет забить девять. Такой у меня характер.