Наби Кейта: «АПЛ отличается от других лиг, в которых я играл»

Новичок «Ливерпуля» Наби Кейта рассказал об адаптации в мерсисайдском клубе и в английской лиге в целом.
Мне многие говорили, что в АПЛ приходят легионеры и им нужно время для адаптации. Да, здесь может быть очень сложно выступать, но я очень мотивирован, хочу приносить пользу товарищам по команде и клубу.
Я рассуждаю так: если ты забил в этом сезоне 8 мячей, то в следующем сезоне цель будет забить девять. Такой у меня характер.
АПЛ отличается от других лиг, в которых я играл, и это очень сложный турнир, но я сделаю всё, чтобы побить свои личные достижения - я очень мотивирован.
Кейта перебрался в «Ливерпуль» из «Лейпцига» за почти 53 млн фунтов.