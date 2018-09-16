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Футболисты «Спартака» отказались общаться с прессой

сегодня, 21:53
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)1 : 2Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)АхматМатч завершен

Футболисты «Спартака» отказались общаться с прессой после поражения от «Ахмата» в матче 7-го тура РПЛ. Пресс-аташе московского клуба Леонид Трахтенберг сообщил, что никто из игроков не хочет общаться с журналистами.

Отметим, что подобная ситуация произошла уже не в первый раз. После дерби с «Динамо» (2:1) игроки «Спартака» также отказались беседовать с журналистами.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
сегодня в 23:05
Не умеет Спартак проигрывать.
sir-5
sir-5
сегодня в 22:37
Промес сегодня тоже будет молчать,ибо сидит в запасе и смотрит,как его "Севилья" безнадёжно летит от "Хетафе" 0-2 после первого тайма.А должно было быть 0-4. Вот перешёл так перешёл!!! А с ВАРевом-полная комедия,когда положение вне игры за пределами штрафной почти три минуты смотрели и обсуждали!!!
oFANATo
oFANATo
сегодня в 22:28
Стыдно за пупсиков.
ChsZ
ChsZ ответил -Хостинский-
сегодня в 22:24
Стыдно стало)
Им от 7-0 стыдно не было, просто стираться пошли.
Брулин
Брулин
сегодня в 22:21
При победах они любят болтать, особенно Глушаков))
ПАДРЕ
ПАДРЕ
сегодня в 22:18
Прекрасный результат.
Nikola45
Nikola45
сегодня в 22:16
Сопли утирают! ))
Тіпа Тралі-Валі
Тіпа Тралі-Валі
сегодня в 22:11
Там, вдали, у реки
Шли домой спартачи,
От стыда потихоньку сгорая.
cska plus
cska plus
сегодня в 22:11
Позорники!
Гавроша
Гавроша
сегодня в 22:09
Пупсики молчаливо сопят.
drive45
drive45
сегодня в 22:05
Ставкой игрой -это заявка в ФНЛ.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:04
Обиделись?!?
Напрасно!!!
Удивляет другое, голос Спартака Глушаков чего то совсем притих???
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:03
    tuman960
    tuman960 ответил -Хостинский-
    сегодня в 22:03
    Стыдно стало)
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
      сегодня в 22:01
      Почему то даже не удивлен!
      -Хостинский-
      -Хостинский-
      сегодня в 21:58
      Стыдно стало)
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