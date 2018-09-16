Футболисты «Спартака» отказались общаться с прессой после поражения от «Ахмата» в матче 7-го тура РПЛ. Пресс-аташе московского клуба Леонид Трахтенберг сообщил, что никто из игроков не хочет общаться с журналистами.
Отметим, что подобная ситуация произошла уже не в первый раз. После дерби с «Динамо» (2:1) игроки «Спартака» также отказались беседовать с журналистами.
Напрасно!!!
Удивляет другое, голос Спартака Глушаков чего то совсем притих???
Напрасно!!!
Удивляет другое, голос Спартака Глушаков чего то совсем притих???