Фред - 500-й игрок, забивший за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред вошел в историю клуба. Бразилец отметился забитым голом в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Таким образом, Фред стал 500-м игроком, который забил за манкунианцев во всех турнирах.
|Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур
|1
|X
|2
|19:00
|Идет второй тайм, 57’
|Ростов
|0:0
|Уфа
|11:30
|Матч завершен
|Енисей
|1:2
|Урал
|16:30
|Матч завершен
|Арсенал Т
|2:2
|Рубин
|19:00
|Идет второй тайм, 53’
|Ахмат
|1:0
|Оренбург
|14:00
|Матч завершен
|Динамо М
|0:1
|Анжи
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|19:30
|43’
|Шальке-04
|0:1
|Бавария
|Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Кардифф
|0:5
|Манчестер Сити
|17:00
|Матч завершен
|Ливерпуль
|3:0
|Саутгемптон
|17:00
|Матч завершен
|Ман Юнайтед
|1:1
|Вулверхэмптон
|19:30
|45’
|Брайтон энд Хоув
|0:1
|Тоттенхэм
|Испания. Примера 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|19:30
|45’
|Хетафе
|0:1
|Атлетико М
|-
|-
|-
|21:45
|сегодня
|Реал
|-:-
|Эспаньол
|Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|21:30
|сегодня
|Сампдория
|-:-
|Интер
|Манчестер Юнайтед1 : 1Вулверхэмптон
|Матч завершен
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред вошел в историю клуба. Бразилец отметился забитым голом в матче 6-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона». Таким образом, Фред стал 500-м игроком, который забил за манкунианцев во всех турнирах.