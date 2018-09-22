Модрич получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил условный срок в восемь месяцев за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, футболисту придется заплатить штраф в размере 1,4 миллиона евро.

Футболист в 2013 году скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права в размере 291 тысячи евро, а в 2014 году - в размере 580 тысяч евро.