Модрич получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.76 3.32 6.55
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.16 4.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.40 5.20 1.42
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 87’ Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:4 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Идет второй тайм, 87’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.50 4.10 1.70
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.25 7.20 13.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.56 1.98
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Модрич получил условный срок за уклонение от уплаты налогов

сегодня, 17:52

Полузащитник «Реала» Лука Модрич получил условный срок в восемь месяцев за уклонение от уплаты налогов. Кроме того, футболисту придется заплатить штраф в размере 1,4 миллиона евро.

Футболист в 2013 году скрыл от Министерства финансов Испании доходы за имиджевые права в размере 291 тысячи евро, а в 2014 году - в размере 580 тысяч евро.

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Все комментарии
post-navigator
post-navigator ответил Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:45
Долгов на 800 штук, а штраф почти вдвое больше. Да еще судимость. Не легче ли платить налоги? Или последний х... без соли доедает?
Кредитов, наверное, набрал. Бедняга...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:37
В Испании большинство игроков уклонисты.
DXTK
DXTK
сегодня в 18:32
при чем тут игроки, сажайте на кол Переса, который не платит налоги и покупает судей на ЛЧ.....
cska plus
cska plus
сегодня в 18:26
В Испании по ходу все условники.
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 18:21
В России футболеры в зарплатной ведомости расписываются небось тысяч эдак за 100 рублей. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:16
Долгов на 800 штук, а штраф почти вдвое больше. Да еще судимость.
Не легче ли платить налоги?
Или последний х... без соли доедает?
mangoх12
mangoх12
сегодня в 18:06
Как обычно махинации с налогами это сливочный мешок
Footbolista
Footbolista ответил cska.78
сегодня в 18:03
Ты же писАл, что в Спартаке)))...
Древний Хрюкр
Древний Хрюкр
сегодня в 17:58
Хорватский жулик. Нужно было всё отдать во славу украине.

Бери пример с Виды
Dj Лёха
Dj Лёха ответил Лоренцо Медичи
сегодня в 17:57
Красно-синие самое жульё, симулянты и воры. И в России, и в Испании.
Не могу с Вами не согласиться, коллега. Гинер крайне коррумпированный президент клуба.
Лоренцо Медичи
Лоренцо Медичи ответил cska.78
сегодня в 17:56
Красно-синие самое жульё, симулянты и воры.

И в России, и в Испании.
Dj Лёха
Dj Лёха ответил Ruslik1982
сегодня в 17:55
команда уголовников
В Испании две команды такие, там сроки условные есть и у Месси с Неймаром и Дани Алвесом.
cska.78
cska.78
сегодня в 17:54
Одни уголовники в Реале :)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 17:53
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