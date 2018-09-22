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20 минут Головина

сегодня, 10:15

Александр Головин дебютировал за «Монако» и оставил хорошее впечатление. «Соккер.ру» разбирает краткосрочное появление россиянина на «Луи II».

Давно так пристально в России не следили за «Монако». Внимание к рядовому матчу чемпионата Франции с «Нимом» было особенным еще и потому, что дебют Александра Головина за монегасков откладывался и откладывался из-за травмы звезды сборной России. Долгожданный выход россиянина на поле в форме «Монако» случился на 72-й минуте при счете 1:1. И надо сразу отметить, что появление его на газоне публика встретила одобрительными аплодисментами. 

Болельщики «Монако» возлагают большие надежды на Головина особенно после неудачного старта сезона для команды. В первом туре только монегаски одержали победу, после чего на протяжении пяти встреч во всех турнирах не могли выиграть. Забегая вперед скажем, что матч с «Нимом» стал шестым без победы. Но уже с проблеском надежды. И не без участия Головина.

Александр сразу после выхода на поле быстро стал получать мяч. Он играл чуть левее центра, где обычно действовал ранее Тома Лемар, ушедший в «Атлетико». Как и предполагали, вероятнее всего, его функции Головин и будет выполнять в «Монако». А это довольно большой спектр задач, в том числе по организации игры. 

Сразу Александр попытался наладить контакт с левым защитником Баррекой, но тому не всегда хватало чутья, чтобы хорошо справляться с передачами Александра. Но стоит отметить, что Головин не стеснялся брать на себя игру и обострять. Он практически всегда работал вперед, искал там варианты, не торопился избавляться от мяча под прессингом, стараясь покрутить соперника, прежде чем найти оптимальный вариант для обострения. 

Смелость и уверенность Головина, его рывки говорили о том, что физически после травмы он ощущает себя прилично. Его стремление обострить соседствовало с бережливостью. Головин сделал 12 передач за отведенное ему время, 10 из них оказались точными. Также он не допускал практически потерь, учитывая, что находился под хорошим прессингом «Нима» в центре поля. Он, кстати, отошел чуть дальше в центр с левого края, когда на поле появился Силла. И это немного снизило заметность Александра. 

Очевидно, что ближе к левому флангу он был заметнее. Итак, Головин успел за 20 минут на поле 18 раз поработать с мячом. При этом он совершил только две потери, причем от этих потерь остроты не было со стороны «Нима». Что касается ударов, то в первую очередь Головин, конечно, старался отыскать партнеров и пару раз начинал атаки, которые затем могли заканчиваться голами. На себя он взял ответственность лишь раз, пробив хлестко метров с двадцати, но защитник подставил спину и блокировал удар. 

Из небольшой порции дегтя стоит отметить, что в оборонительных действиях Головин помогал слабо. Особенно в самой концовке, когда «Монако» собирался прессинговать и штурмовать «Ним», а вместо этого скромный новичок Лиги 1 то и дело перехватывал мяч, тащил его вперед и сам поджимал к штрафной монегасков. Головин пробовал участвовать в отборе – неудачно. 
Не получался у него и прессинг с отходом назад. Возможно, такой была установка, чтобы Головин больше все-таки распоряжался мячом при переходе вперед, чем разворачивался и мчался к своим воротам. Либо же все-таки не идеальное пока физическое состояние у Александра, чтобы еще и в обороне отрабатывать, поджимать противника.

Особо, конечно, стоит пройтись по качеству газона на стадионе «Луи II». В Европе с этим какая-то беда. То в чемпионате Испании огороды нарисуются, то в Монако. Еще после матча Лиги чемпионов игроки «Атлетико» отмечали, что качество поля у монегасков просто отвратительное. Диего Коста, правда, заметил, что и на новом стадионе его клуба оно примерно такое же. Это очень мягкий травмоопасный газон, из которого вылетают невероятные куски дерна и по которому просто едут ноги. 

Страшновато становилось за только что восстановившегося Головина на такой поляне. Особенно когда в конце игры на ровном месте у «Нима» травму получил Алакуш. Он просто делал длинный пас и зацепил кусок газона, о который и повредил ногу. Вот настолько там все плохо с поляной. Для вернувшегося после лечения Головина это были не лучшие условия, в том числе поэтому Леонарду Жардим выпустил его только после 70-й минуты и не стал рисковать.

Но совершенно очевидно, что Головин будет играть одну из определяющих ролей в «Монако». На старте сезона видно, что у команды просто нет футболиста, который способен был бы делать функцию Лемара, Моутинью, когда тот был помоложе. Тилеманс пробовал отвечать за организацию и построение атак, но эпизодически, Рони Лопеш тоже пытается, когда здоров, но его позиция все же ближе к флангу атаки, в манере Бернарду Силвы. 

Головин в таких условиях фактически безальтернативный вариант. Так что в следующем матче с «Анже» мы обязаны его увидеть в стартовом составе. Отдельно стоит отметить реакцию болельщиков на игру Головина после матча. Мы походили по французскому Твиттеру и можем сказать, что реакция самая позитивная. От Александра многого ждут. Болельщики уже с
оставляют свои варианты идеального состава, когда все будут здоровы и в форме. Головин везде присутствует. 
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Так что помимо радости от того, что Фалькао снова наконец-то начал набирать форму, у болельщиков «Монако» восторг от того, что может дать команде Головин. Изменение качества и стиля игры «Монако» с его выходом даже на такой короткий срок заметили все.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший
сегодня в 11:07
Пока, конечно, поводов для ликования нет, но то, что Головин выглядел достойно, сомнений не вызывает. Понравилась его уверенность и старательность.
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