Клаван: «Уровень Серии А превосходит АПЛ»

Защитник «Кальяри» Рагнар Клаван сравнил Серию А и АПЛ. Ранее эстонец выступал в «Ливерпуле».
Я вижу, что уровень Серии А превосходит АПЛ. Итальянский футбол продолжает свой рост.
Больше всего я восхищаюсь «Ювентусом» и «Наполи». Если «бьянконери» дважды за последнее время доходили до финала Лиги чемпионов, это не может быть совпадением.
Я хотел переехать сюда, отрыть для себя новую топ-лигу и играть в клубе с большой историей. В «Кальяри» меня убедил перейти Дарио Срна.
Ждем откровений про силу чемпионата Эстонии, когда его и из "Кальяри" пинком отправят в родную "Флору" Таллин))
Ждем откровений про силу чемпионата Эстонии, когда его и из "Кальяри" пинком отправят в родную "Флору" Таллин))
PS Юрген Клинсманн в одном из вью сказал, что уровень игры в АПЛ стоит намного выше чем в других чемпионатах, а немец играл во многих лигах.
PS Юрген Клинсманн в одном из вью сказал, что уровень игры в АПЛ стоит намного выше чем в других чемпионатах, а немец играл во многих лигах.