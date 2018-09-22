Клаван: «Уровень Серии А превосходит АПЛ»

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Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.76 3.32 6.55
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей 1:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал 2.25 2.99 3.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т 2:2 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин 2.94 2.84 2.74
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.16 4.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 8.40 5.20 1.42
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 6 тур 1 X 2
17:00 90’ Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:5 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 15.00 7.80 1.173
17:00 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 3:0 Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон 1.191 7.30 14.00
17:00 Идет второй тайм, 90’ Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 1:1 Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 1.60 3.85 7.08
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 5.50 4.10 1.70
Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал -:- Логотип футбольный клуб Эспаньол (Барселона)Эспаньол 1.25 7.20 13.25
Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер 4.04 3.56 1.98
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Клаван: «Уровень Серии А превосходит АПЛ»

сегодня, 18:05

Защитник «Кальяри» Рагнар Клаван сравнил Серию А и АПЛ. Ранее эстонец выступал в «Ливерпуле».

Я вижу, что уровень Серии А превосходит АПЛ. Итальянский футбол продолжает свой рост.

Больше всего я восхищаюсь «Ювентусом» и «Наполи». Если «бьянконери» дважды за последнее время доходили до финала Лиги чемпионов, это не может быть совпадением.

Я хотел переехать сюда, отрыть для себя новую топ-лигу и играть в клубе с большой историей. В «Кальяри» меня убедил перейти Дарио Срна.

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Все комментарии
Медив
Медив
сегодня в 18:50
Он, наверное, имел в виду уровень коррупции... Тут да, без вариантов. Серия А - мировой лидер по этому показателю
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 18:44
Новый эстонский футбольный аналитик)))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 18:42
Косопора Клавана выпнули из текущего финалиста Лиги Чемпионов в "Кальяри", и мы, наконец, дождались авторитетного интервью.

Ждем откровений про силу чемпионата Эстонии, когда его и из "Кальяри" пинком отправят в родную "Флору" Таллин))
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:29
Особенно силен "Кальяри", в котором играет это чучело.
DXTK
DXTK
сегодня в 18:28
кто такой клаван? экс игрок ливера, смешон, не заиграл в АПЛ и пошел на понижении в сериал А. и куда в Кальяри ах-ха-ха.

PS Юрген Клинсманн в одном из вью сказал, что уровень игры в АПЛ стоит намного выше чем в других чемпионатах, а немец играл во многих лигах.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 18:24
пха пха пха
311
311
сегодня в 18:17
Клаван оправдывает свою фамилию!)
da da da
da da da ответил juvenale
сегодня в 18:15
хааха в одном Ювентусе игроков 6 выше уровнем тех,кого ты написал
это кто интересно выше уровнем возможно лучшего п/з АПЛ в 21 веке?мало того,и ЧМ 2х ЧЕ.
dimagas1
dimagas1 ответил juvenale
сегодня в 18:13
хааха в одном Ювентусе игроков 6 выше уровнем тех,кого ты написал
Хоть одного назови.Кроме Роналду никто не приходит на ум.
juvenale
juvenale ответил da da da
сегодня в 18:12
увы,но в нынешней Серии А нет игроков уровня Сильвы и КДБ.
хааха в одном Ювентусе игроков 6 выше уровнем тех,кого ты написал
juvenale
juvenale
сегодня в 18:11
так это всем понятно...уже даже бывшие игроки апл это говорят.....апл это просто распиаренный мыльный пузырь....апл - это попса,серия-а это рок
da da da
da da da
сегодня в 18:08
увы,но в нынешней Серии А нет игроков уровня Сильвы и КДБ.
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