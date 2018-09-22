Клаван: «Уровень Серии А превосходит АПЛ»

Защитник «Кальяри» Рагнар Клаван сравнил Серию А и АПЛ . Ранее эстонец выступал в «Ливерпуле».

Я вижу, что уровень Серии А превосходит АПЛ . Итальянский футбол продолжает свой рост.

Больше всего я восхищаюсь «Ювентусом» и «Наполи». Если «бьянконери» дважды за последнее время доходили до финала Лиги чемпионов, это не может быть совпадением.

Я хотел переехать сюда, отрыть для себя новую топ-лигу и играть в клубе с большой историей. В «Кальяри» меня убедил перейти Дарио Срна.