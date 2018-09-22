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19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 2.13 3.16 4.25
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:1 Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 1.55 3.35 9.60
Германия. Бундеслига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
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Испания. Примера 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 5 тур 1 X 2
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Гранеро: «Уход Роналду из „Реала“? Было бы хуже, если бы ушел Каземиро»

сегодня, 17:42

Бывший игрок «Реала» и воспитанник клуба Эстебан Гранеро не считает, что потеря нападающего Криштиану Роналду станет для «сливочных» невосполнимой.

Роналду был важным футболистом для «Реала», но в последние 2 года он выполнял скорее функцию наконечника, так что его уход не так сильно повлияет на команду.

Мне кажется, было бы хуже, если бы ушли некоторые другие футболисты. Например, Каземиро. Его уход полностью изменил бы динамику игры в опорной зоне.

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Все комментарии
da da da
da da da
сегодня в 18:10
Рон статист,поэтому что с ним что без него его команды выигрывают.
creamboy
creamboy
сегодня в 18:00
Я бы скзал так,для Реала уход Зидана более хуже чем уход Рона!
Зизу титулы брал каждые 13 матчей!
NGY
NGY
сегодня в 17:50
Не знаю как уход Роналду, но твой уход точно никто не почувствовал!
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