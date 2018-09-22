Гранеро: «Уход Роналду из „Реала“? Было бы хуже, если бы ушел Каземиро»

Бывший игрок «Реала» и воспитанник клуба Эстебан Гранеро не считает, что потеря нападающего Криштиану Роналду станет для «сливочных» невосполнимой.

Роналду был важным футболистом для «Реала», но в последние 2 года он выполнял скорее функцию наконечника, так что его уход не так сильно повлияет на команду.

Мне кажется, было бы хуже, если бы ушли некоторые другие футболисты. Например, Каземиро. Его уход полностью изменил бы динамику игры в опорной зоне.