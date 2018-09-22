Перотти: «Очень просто винить во всем Ди Франческо»

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти накануне матча 5-го тура Серии А с «Болоньей» поделился мнением о выступлении своей команды в нынешнем сезоне. В данный момент «Рома» занимает девятую позицию в таблице Серии А.

Не буду лгать, мы ожидали, что на этом этапе турнира у нас будет больше очков в таблице, а мы будем лучше играть в футбол. Знаем, что есть время, чтобы всё улучшить, но мы должны обрести себя как можно скорее.



Очень просто винить во всем тренера и пытаться избавиться от него. В прошлом сезоне именно благодаря Ди Франческо мы оказались в числе четырёх лучших команд Европы. Почти все игроки, которые были причастны к тому успеху, остались в команде, поэтому мы просто не можем резко стать худшими за три месяца.