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Назаров написал новое стихотворение о «Спартаке»

01 октября 2018, 08:36
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прочитал очередное стихотворение о московской команде после поражения «красно-белых» от «Ростова» в матче 9-го тура РПЛ (0:1).

На стадионе — тридцать с лишним, а у экранов — сотни тысяч. 
И снова — ничего не вышло. Кого ещё Каррере высечь? 
Тех тридцать, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов? 
А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных? 
Все тридцать тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе. 
А парни в поле не хотели. А может, их не научили? 
«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!» 
Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной. 
И тридцать с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли. 
И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили. 
Не поняли все тридцать с гаком и сотни тысяч на диване 
За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне? 

 

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Все комментарии
drive45
drive45
03 октября 2018 в 01:12, ред.
Зачем Спартак такой нам нужен.
Когда играет он все хуже, хуже...
Его нам нужно разогнать.
Чтоб новый быстренько собрать.
DonaDonni
DonaDonni
02 октября 2018 в 08:46
СЛОВО "ВЫСЕЧЬ СПАРТАК" БУДЕТ В ТРЕНДЕ ДЛЯ КОМАНД РПЛ СЕЗОНА 2018/2019
ibica
ibica
02 октября 2018 в 01:20
Стихи, конечно, классно пишит. Но увлекшись, вредит команде!
Костик Смирнов
Костик Смирнов
01 октября 2018 в 23:15
Бредит на старость,и пиарится...не хороший человек...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
01 октября 2018 в 22:05
Глушаков лайканул второй раз под фото Карреры после 0-1 от Ростова.)
artsinalex
artsinalex
01 октября 2018 в 21:01
Итальяшка канеш умудрился профукать даже багаж Аленичева, т.е. хоть какую-то игру в атаке. А в обороне как не было смысла, так и щас нет. Но не он главный виновник всего этого маразма. Предыдущие тренеры тоже начинали неплохо, Вспомнить того же Валеру. Но потом всё опять приходило в исходную точку болота. Все дело в клубной системе, которую выстроил Федун. Не рабочая она, совсем не рабочая.
Вот и щас судя по всему вместо тренера хотят пригласить Терри. Ну, удачи, Федун!! Только вот переживать за ФК Бред уже не хочется.
Старый добрый Спартак любили за игру и красивые комбинации. И даже не взяв ни одного еврокубка, эта команда осталась в сердцах болел.
А нынешняя команда это даже не мясо. Так, ни рыба, ни мясо.
quinn-se
quinn-se
01 октября 2018 в 20:54
Про смысл вирша не буду, только о форме. убогое стихосложение, сочувствую повару-актёру, поэт он никакой (
giliki
giliki
01 октября 2018 в 20:50
нытик-стихоплет-провокатор.
чего еще сказать...
ermak6848
ermak6848
01 октября 2018 в 20:48
ему Назарову ещё гусли в руки и будет классный рэпер...
борька
борька
01 октября 2018 в 20:39
А, Карпин в эти дрязги не вникая, приносит радость на трибуны, ,
Ростовчане молодцы!
Bayern Best
Bayern Best
01 октября 2018 в 20:35
Скоро романы будет писать.
Красно Синий воин
Красно Синий воин
01 октября 2018 в 20:33
Назаров, жги еще!
drug01
drug01
01 октября 2018 в 20:14
Прекрасные стихи
Шуnя771
Шуnя771
01 октября 2018 в 19:55
"Поэтом можешь ты не быть,
А гражданином быть обязан..."))
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Багров-брат (раскрыть)
01 октября 2018 в 19:52
Круть!
МапС
МапС
01 октября 2018 в 19:47
Я в Назарове больше разочарован, чем неудачами Спартака.
Шуnя771
Шуnя771
01 октября 2018 в 19:36
"Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной."

Не Назарову судить о Короне Карреры...
mordvin60
mordvin60
01 октября 2018 в 19:34
Стихоплет...
Владислав Дудкин
Владислав Дудкин ответ форева (раскрыть)
01 октября 2018 в 18:52
))) главное, чтобы с крыши не прыгнул 🤞🏻
d_fincher
d_fincher
01 октября 2018 в 18:11
Назаров, еще пара глумливых подленьких стишков сомнительного качества, и уважение ты моё потеряешь. Иногда лучше жевать, чем говорить.
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответ Azu-Killah37 (комментарий удален) (раскрыть)
01 октября 2018 в 17:48
У него любовь такая Италии
PATRIOT1965
PATRIOT1965
01 октября 2018 в 17:43
Каррера сам не уйдет,его уйдут))),просто жалко будет денег,что Федун ему выплатит просто так,за разрыв контракта.Он не контролирует уже команду,все время кричит,что видит причины,но они не исчезают.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
01 октября 2018 в 17:41
Стихи дрянь..... но смысл!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
01 октября 2018 в 17:40
Шо опять написал?))))
papic337
papic337 ответ Abverin (комментарий удален) (раскрыть)
01 октября 2018 в 17:34
Стихи 62о.
Багров-брат
Багров-брат
01 октября 2018 в 17:34
Возможно, лишнего пиара,
В своей изысканной манере,
Так добивается Назаров,
Строгая вирши о Каррере?
Не будет тренера в "народной",
На счастье тридцати и сотен?
Вновь будут рыскать где угодно,
Ища, кто хоть немного годен.
А, может, повар ради смеха,
Возьмёт команду сам возглавит,
И, в ожидании успеха,
Игру победную поставит?
Не учит Диму ведь Каррера,
Как лицедействовать на сцене,
Назаров, ты простой болела
Ну а Каррера - главный тренер...)))
Дима Шерстюк
Дима Шерстюк
01 октября 2018 в 16:59
Норм стих
tssns
tssns
01 октября 2018 в 16:25
Пиар, он в Африке пиар!
Рекламировать себя так ярко и безудержно....
По сути ему все равно, что там с командой!
Сам стих полное убожество! как по словосложению, так и по смыслу.
Главное выделиться из толпы артистов, борющихся за деньги! Наверняка денег может стать больше! Только какое это имеет отношение к футболу!
barca200885
barca200885
01 октября 2018 в 15:21
А что, Ростову уже Спартак проиграть не может что ли？Там такие же футболисты играют, причем очень даже неплохо. И вообще, Спартаку с Ростовом в любые времена трудно было играть.
Гром 222
Гром 222
01 октября 2018 в 15:17
56
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