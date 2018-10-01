Назаров написал новое стихотворение о «Спартаке»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прочитал очередное стихотворение о московской команде после поражения «красно-белых» от «Ростова» в матче 9-го тура РПЛ (0:1).

На стадионе — тридцать с лишним, а у экранов — сотни тысяч.

И снова — ничего не вышло. Кого ещё Каррере высечь?

Тех тридцать, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?

А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?

Все тридцать тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.

А парни в поле не хотели. А может, их не научили?

«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»

Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.

И тридцать с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.

И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.

Не поняли все тридцать с гаком и сотни тысяч на диване

За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?