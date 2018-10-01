Назаров написал новое стихотворение о «Спартаке»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прочитал очередное стихотворение о московской команде после поражения «красно-белых» от «Ростова» в матче 9-го тура РПЛ (0:1).
На стадионе — тридцать с лишним, а у экранов — сотни тысяч.
И снова — ничего не вышло. Кого ещё Каррере высечь?
Тех тридцать, что на стадионе, или всех тех, кто у экранов?
А может, тех, кто на газоне, российских или иностранных?
Все тридцать тысяч были в деле, а сотни тысяч были в силе.
А парни в поле не хотели. А может, их не научили?
«Иди туда, куда не знаю! Достань мне то, чего не помню!»
Кричал им тренер, утопая в короне, для него огромной.
И тридцать с лишним замолчали, а сотни с лишним приуныли.
И выпили глоток печали, досадой жгучей закусили.
Не поняли все тридцать с гаком и сотни тысяч на диване
За что нас били в этой драке на нашей же родной поляне?
Когда играет он все хуже, хуже...
Его нам нужно разогнать.
Чтоб новый быстренько собрать.
Когда играет он все хуже, хуже...
Его нам нужно разогнать.
Чтоб новый быстренько собрать.
Вот и щас судя по всему вместо тренера хотят пригласить Терри. Ну, удачи, Федун!! Только вот переживать за ФК Бред уже не хочется.
Старый добрый Спартак любили за игру и красивые комбинации. И даже не взяв ни одного еврокубка, эта команда осталась в сердцах болел.
А нынешняя команда это даже не мясо. Так, ни рыба, ни мясо.
Вот и щас судя по всему вместо тренера хотят пригласить Терри. Ну, удачи, Федун!! Только вот переживать за ФК Бред уже не хочется.
Старый добрый Спартак любили за игру и красивые комбинации. И даже не взяв ни одного еврокубка, эта команда осталась в сердцах болел.
А нынешняя команда это даже не мясо. Так, ни рыба, ни мясо.
чего еще сказать...
чего еще сказать...
Ростовчане молодцы!
Ростовчане молодцы!
А гражданином быть обязан..."))
А гражданином быть обязан..."))
Не Назарову судить о Короне Карреры...
Не Назарову судить о Короне Карреры...
В своей изысканной манере,
Так добивается Назаров,
Строгая вирши о Каррере?
Не будет тренера в "народной",
На счастье тридцати и сотен?
Вновь будут рыскать где угодно,
Ища, кто хоть немного годен.
А, может, повар ради смеха,
Возьмёт команду сам возглавит,
И, в ожидании успеха,
Игру победную поставит?
Не учит Диму ведь Каррера,
Как лицедействовать на сцене,
Назаров, ты простой болела
Ну а Каррера - главный тренер...)))
В своей изысканной манере,
Так добивается Назаров,
Строгая вирши о Каррере?
Не будет тренера в "народной",
На счастье тридцати и сотен?
Вновь будут рыскать где угодно,
Ища, кто хоть немного годен.
А, может, повар ради смеха,
Возьмёт команду сам возглавит,
И, в ожидании успеха,
Игру победную поставит?
Не учит Диму ведь Каррера,
Как лицедействовать на сцене,
Назаров, ты простой болела
Ну а Каррера - главный тренер...)))
Рекламировать себя так ярко и безудержно....
По сути ему все равно, что там с командой!
Сам стих полное убожество! как по словосложению, так и по смыслу.
Главное выделиться из толпы артистов, борющихся за деньги! Наверняка денег может стать больше! Только какое это имеет отношение к футболу!
Рекламировать себя так ярко и безудержно....
По сути ему все равно, что там с командой!
Сам стих полное убожество! как по словосложению, так и по смыслу.
Главное выделиться из толпы артистов, борющихся за деньги! Наверняка денег может стать больше! Только какое это имеет отношение к футболу!