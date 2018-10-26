Джеррард: «Мы разочарованы – недобрали 2 очка в матче со „Спартаком“»

Главный тренер «Рейнджерс» прокомментировал ничейный результат домашней встречи со «Спартаком» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:0).

Ваша команда создала много моментов. Чего не хватило?

Последнего удара. Очень хорошо провели первые 45 минут, но в начале второго тайма потеряли контроль. Подсели, не могли выйти из обороны. Затем вернулись в игру в концовке, вновь начали создавать моменты, но нам чего-то не хватило. Результат разочаровывает, мы недобрали два очка. Но, с другой стороны, невозможно всегда побеждать. Тем более мы играли против такого большого клуба, как «Спартак». У них есть большие футболисты, это серьёзный клуб, но мы действительно можем чувствовать себя неудовлетворёнными после такой игры.

В первой половине игры нужно было поставить пенальти?

Не собираюсь говорить о судействе. Думаю, мы наиграли на 1:0, сделали достаточно, чтобы забить. Повторюсь, играли достаточно хорошо, чтобы забить гол.

Оцените шансы на выход из группы.

Мы наверху таблицы вместе с «Вильярреалом», у нас пять очков. Мы очень хотим выйти из группы, с нетерпением жду следующих матчей. Считаю, что мы заслуживаем место в плей-офф Лиги Европы.