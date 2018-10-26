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Джеррард: «Мы разочарованы – недобрали 2 очка в матче со „Спартаком“»

26 октября 2018, 01:24
РейнджерсЛоготип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал ничейный результат домашней встречи со «Спартаком» в 3-м туре группового этапа Лиги Европы (0:0).

Ваша команда создала много моментов. Чего не хватило?

Последнего удара. Очень хорошо провели первые 45 минут, но в начале второго тайма потеряли контроль. Подсели, не могли выйти из обороны. Затем вернулись в игру в концовке, вновь начали создавать моменты, но нам чего-то не хватило. Результат разочаровывает, мы недобрали два очка. Но, с другой стороны, невозможно всегда побеждать. Тем более мы играли против такого большого клуба, как «Спартак». У них есть большие футболисты, это серьёзный клуб, но мы действительно можем чувствовать себя неудовлетворёнными после такой игры. 

В первой половине игры нужно было поставить пенальти?

 Не собираюсь говорить о судействе. Думаю, мы наиграли на 1:0, сделали достаточно, чтобы забить. Повторюсь, играли достаточно хорошо, чтобы забить гол. 

Оцените шансы на выход из группы.

Мы наверху таблицы вместе с «Вильярреалом», у нас пять очков. Мы очень хотим выйти из группы, с нетерпением жду следующих матчей. Считаю, что мы заслуживаем место в плей-офф Лиги Европы.

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
26 октября 2018 в 12:09
Так доберите в Москве, в чем проблема ?
spartak kursk
spartak kursk
26 октября 2018 в 09:20
Надеемся,что в Москве вы разочаруетесь гораздо больше.....
амурец
амурец
26 октября 2018 в 04:42
да шотландцам не повезло, но тем лучше для Спартака
Шишанутый
Шишанутый
26 октября 2018 в 02:57, ред.
Молодец Джерорд что не стал ныть о судействе хотя имел на это право. В общем все по делу сказал.
Leha-ha50
Leha-ha50
26 октября 2018 в 02:57
В Москве наверстаете!!!
Землянин
Землянин
26 октября 2018 в 01:25, ред.
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