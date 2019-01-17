Ригони: «Жизнь в России, а особенно в Петербурге – это топ»

Полузащитник «Зенита» рассказал, что в России он чувствует себя лучше, чем в Италии. Напомним, что первую часть сезона аргентинец провел в «Аталанте» на правах аренды.

В Италии интересовались о жизни в России, потому что многие никогда не были в вашей стране. Больше всего спрашивали про климат, быт. И, при всем уважении к остальным странам, я считаю, что жизнь в России, а особенно в Петербурге – это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии – это проявляется в деталях, в скорости решения каких-то вопросов. Даже в еде я не вижу больших различий, хотя итальянская кухня – это, конечно, очень вкусно. Здесь я чувствую себя спокойно.