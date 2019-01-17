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Ригони: «Жизнь в России, а особенно в Петербурге – это топ»

17 января 2019, 14:01

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, что в России он чувствует себя лучше, чем в Италии. Напомним, что первую часть сезона аргентинец провел в «Аталанте» на правах аренды.

В Италии интересовались о жизни в России, потому что многие никогда не были в вашей стране. Больше всего спрашивали про климат, быт. И, при всем уважении к остальным странам, я считаю, что жизнь в России, а особенно в Петербурге – это топ. Мне здесь намного лучше, чем в Италии – это проявляется в деталях, в скорости решения каких-то вопросов. Даже в еде я не вижу больших различий, хотя итальянская кухня – это, конечно, очень вкусно. Здесь я чувствую себя спокойно.

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Все комментарии
la-respect0
la-respect0
17 января 2019 в 20:47
    Гавроша
    Гавроша
    17 января 2019 в 18:23
    Петербург это не тарасовка, откуда все бегут.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    17 января 2019 в 16:21
    Ну еще бы, Эмилиано! Не сравнивай Бергамо и Санкт - Петербург) Что верно, то верно.
    Коля58
    Коля58 ответ МсGrаеdу (комментарий удален) (раскрыть)
    17 января 2019 в 16:17
    Нет он не Тарасовский ему ни к чему! И Песни Голубая луна гимн свинарни о не поет! )) Братья идит....
    sir_Alex
    sir_Alex
    17 января 2019 в 16:02
    Наивный аргентинский мальчик.
    ReMiX_SPb
    ReMiX_SPb
    17 января 2019 в 15:53, ред.
    Конечно бле*ать))) Это тебе не аргентинские фавелы и не Италия,разграбленная давно кабинетами))
    Т34
    Т34
    17 января 2019 в 15:18
    Красиво запел, только не оказалась бы эта песня короткой, как у Паредеса, который уже спит и видит себя вне Питера.
    Tott_Hot
    Tott_Hot
    17 января 2019 в 15:15
    Поиграй за Учалинский Горняк, и поймешь какой топ в российских глубинках
    Footbolista
    Footbolista ответ 311 (раскрыть)
    17 января 2019 в 15:04, ред.
    м. Дыбенко это маленький Париж))...
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    Магистр чёрной и белой бухгалтерии
    17 января 2019 в 15:03
    Осталось закрепить добротной игрой за Зенит.
    iNels
    iNels
    17 января 2019 в 14:44
    ну если сравнивать 4 город европы по численности со скромным 100-тысячным бергамо, то...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    17 января 2019 в 14:37
    Все так говорят по возращении, но все равно приятно...
    удав
    удав
    17 января 2019 в 14:36
    а Ригони топ по переобуванию в полете)
    Знатог
    Знатог
    17 января 2019 в 14:25
    В России он не жил, он жил в Петербурге. Если иметь большие деньги и не выходить из центра Петербурга, тогда да.
    311
    311
    17 января 2019 в 14:21
    Петербург - это маленькая Италия!)
    Caniggia
    Caniggia
    17 января 2019 в 14:14
    Быстро переобулся, как из Аталанты попёрли, лицемер.
    112910415
    112910415
    17 января 2019 в 14:08
    любитель красивой жизни, что ли?
    если так, многое становится понятным
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