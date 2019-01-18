Ривалдо начнёт тренерскую карьеру в любительской лиге Марокко

18 января 2019, 02:26

Известный в прошлом бразильский футболист Ривалдо начнёт карьеру тренера в Марокко. 46-летний бразилец возглавит клуб «Шабаб Мохаммедиа» из третьего по силе дивизиона Марокко, в котором играют любительские команды.

Это самый популярный клуб в городе Мохаммедиа, в прошлом побеждавший в чемпионате, Кубке и Суперкубке страны. Владельцы «Шабаба» рассчитывают вернуть клубу статус профессионального, выйдя во вторую лигу Марокко.

Действующим наставником «Шабаба» является Рашид Рокки. Ривалдо возглавит команду в следующем сезоне.

Напомним, сын знаменитого бразильца Ривалдиньо недавно стал игроком «Вииторула».