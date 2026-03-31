Юношеская сборная России завершила сбор, проходивший в Краснодаре и Сочи

сегодня, 15:59

Юношеская сборная России, состоящая из игроков не старше 15 лет, завершила сбор в Краснодаре и Сочи.

Команда футболистов 2011 года рождения проводила учебно-тренировочный сбор с 22 по 31 марта. Подопечные Дениса Первушина провели три товарищеских матча с воспитанниками академий «Сочи» и «Краснодара».

Тренерский штаб национальной команды решил усложнить задачу своим игрокам, выбрав в спарринг-партнёры коллективы, составленные из футболистов 2010 года рождения. Первая часть сбора прошла в Сочи, а игра с местной академией завершилась победой сборной России со счётом 9:0. По два гола в этом поединке забили Арсен Бестаев и Ростислав Субботин. Ещё по одному мячу на свой счёт записали Александр Ольховский, Феликс Рябов, Лев Смирнов, Лев Мохначев и Карим Бурганов.

После переезда в Краснодар юниоры провели ещё два товарищеских поединка, уступив в обоих. Первая встреча завершилась со счетом 2:3 – в составе национальной команды голы забили Матвей Родионов и капитан Матвей Абдулхаликов. Во второй игре академия «Краснодара» победила 3:1. Единственный мяч в составе юношеской сборной забил Феликс Рябов.