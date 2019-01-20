«Барселона» - «Леганес»: Месси в запасе, Аленья и Вермален в старте

Стали известны стартовые составы команд на матч 20-го тура Примеры «Барселона» - «Леганес».
«Барселона»: тер Штеген, Серхи Роберто, Пике, Вермален, Альба, Аленья, Бускетс, Артур, Суарес, Дембеле, Коутиньо.
«Леганес»: Куэльяр, Ньом, Тарин, Сиовас, Омеруо, Сильва, Ресио, Весга, Оскар, Эн-Несери, Брейтуэйт.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию этого матча.
В другом матче тура «Реал» обыграл «Севилью» (2:0).
Поздновато матчик для воскресенья,но придется ждать.
Поздновато матчик для воскресенья,но придется ждать.