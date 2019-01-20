«Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд» объявили стартовые составы

«Хаддерсфилд» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 23-го тура АПЛ.
«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Конголо, Хогг, Бакуна, Диахаби, Леве, Мбенза, Шиндлер, Панчеон, Качунга.
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уокер, Данило, Отаменди, Ляпорт, Фернандиньо, Гюндоган, Де Брюйне, Сане, Стерлинг, Агуэро.
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что в другом матче тура «Арсенал» одержал победу над «Челси».
А почему, если не секрет? МЮ вроде бы нигде не шкварился и в кабинетах не замечен.
А почему, если не секрет? МЮ вроде бы нигде не шкварился и в кабинетах не замечен.