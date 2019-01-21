Игрок «Барселоны» Б толкнул фаната после расистских оскорблений

21 января 2019, 17:27

В матче второй команды «Барселоны» и ФК «Эхея» случился неприятный инцидент. Сенегальский защитник Мусса Ваге всю встречу слышал в свой адрес расистские кричалки, после чего на эмоциях толкнул в лицо болельщика, державшего мяч, чтобы ввести «сферу» в игру из-за боковой. В результате случившегося арбитр удалил футболиста.

На следующий день после матча Ваге извинился за свое поведение.

Хочу принести свои искренние извинения ФК «Эхея» и болельщику этого клуба за мое вчерашнее поведение. Я был зол, игра складывалась не в нашу пользу, и я повел себя неправильно, я это понимаю. Хочу также отметить, что перед попыткой забрать мяч у фаната меня регулярно оскорбляли по расистскому признаку. С этим нельзя мириться.

Каталонцы проиграли со счетом 0:1.

Напомним, что в январе Ваге был впервые вызван в основную команду «Барселоны».