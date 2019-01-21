Игрок «Барселоны» Б толкнул фаната после расистских оскорблений

В матче второй команды «Барселоны» и ФК «Эхея» случился неприятный инцидент. Сенегальский защитник Мусса Ваге всю встречу слышал в свой адрес расистские кричалки, после чего на эмоциях толкнул в лицо болельщика, державшего мяч, чтобы ввести «сферу» в игру из-за боковой. В результате случившегося арбитр удалил футболиста.
На следующий день после матча Ваге извинился за свое поведение.
Хочу принести свои искренние извинения ФК «Эхея» и болельщику этого клуба за мое вчерашнее поведение. Я был зол, игра складывалась не в нашу пользу, и я повел себя неправильно, я это понимаю.
Хочу также отметить, что перед попыткой забрать мяч у фаната меня регулярно оскорбляли по расистскому признаку. С этим нельзя мириться.
Каталонцы проиграли со счетом 0:1.
Напомним, что в январе Ваге был впервые вызван в основную команду «Барселоны».
Фифа вовсю пытается бороться с расизмом(по крайней мере на плакатах и в рекламных роликах), а на деле выходит, что крайними остаются футболисты.
Фифа вовсю пытается бороться с расизмом(по крайней мере на плакатах и в рекламных роликах), а на деле выходит, что крайними остаются футболисты.