Де Йонг: «Я бы хотел играть под номером 10, но он уже кем-то занят»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о том, под каким номером он бы хотел выступать в каталонском клубе.

Я бы хотел играть под номером «10», но я думаю, что его уже кто-то использует. К сожалению, этот номер не будет моим.

Месси - лучший, для меня большая честь быть его напарником. Прямо сейчас я не могу представить, что я буду играть вместе с ним. Но я не собираюсь ходить вокруг него как турист. Я сделаю всё, чтобы стать ключевым игроком «Барсы».