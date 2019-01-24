Де Йонг: «Я бы хотел играть под номером 10, но он уже кем-то занят»

Новичок «Барселоны» Френки де Йонг рассказал о том, под каким номером он бы хотел выступать в каталонском клубе.
Я бы хотел играть под номером «10», но я думаю, что его уже кто-то использует. К сожалению, этот номер не будет моим.
Месси - лучший, для меня большая честь быть его напарником. Прямо сейчас я не могу представить, что я буду играть вместе с ним. Но я не собираюсь ходить вокруг него как турист. Я сделаю всё, чтобы стать ключевым игроком «Барсы».
Ранее стала известна сумма отступных в контракте де Йонга.
ахаха-ха)
ахаха-ха)
аха-аха)
аха-аха)
Резюме-Есть только один футболист на Земле-Месси а остальные все туристы.
Резюме-Есть только один футболист на Земле-Месси а остальные все туристы.
У них там что пункт в контракте стоит лизать опу гномяре?
У них там что пункт в контракте стоит лизать опу гномяре?
Возможно в будущем этот номер будет твоим !
Возможно в будущем этот номер будет твоим !