«Ювентус» может заплатить за Марсело 60 млн евро

сегодня, 19:29

«Ювентус» подумывает о подписании защитника «Реала» Марсело. В Турине хорошо осведомлены о текущих трудностях бразильца, который перестал попадать в состав «сливочных», поэтому клуб может заплатить за 30-летнего игрока 60 млн евро. При этом клаусула в контракте игрока составляет 200 млн. По слухам, переход Марсело лоббирует нападающий «Юве» Криштиану Роналду.

Действующий контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.