«Ювентус» может заплатить за Марсело 60 млн евро

«Ювентус» подумывает о подписании защитника «Реала» Марсело. В Турине хорошо осведомлены о текущих трудностях бразильца, который перестал попадать в состав «сливочных», поэтому клуб может заплатить за 30-летнего игрока 60 млн евро. При этом клаусула в контракте игрока составляет 200 млн. По слухам, переход Марсело лоббирует нападающий «Юве» Криштиану Роналду.
Действующий контракт Марсело с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.
п.с. Кстати, да, Хакими слева играет оказывается в Дортмунде и это четко, там у нас дыра сейчас, справа то Дани-Одриосола лет 5-6 еще потянут.
п.с. Кстати, да, Хакими слева играет оказывается в Дортмунде и это четко, там у нас дыра сейчас, справа то Дани-Одриосола лет 5-6 еще потянут.
Пусть сидит в Реале.
Пусть сидит в Реале.
Если он всё таки уйдет, то несомненно нужно дать шанс Хьаками!!! Кстати, сегодня гол+пас у него!!!
Если он всё таки уйдет, то несомненно нужно дать шанс Хьаками!!! Кстати, сегодня гол+пас у него!!!