«Ростов» - «Зенит»: стартовые составы

«Ростов» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 3-го тура Кубка «Матч Премьер».
«Ростов»: Абаев, Логашов, Скопинцев, Ионов, Паршивлюк, Хаджикадунич, Сигурдарсон, Ингасон, Гацкан, Глебов, Зайнутдинов
«Зенит»: Лунёв, Жирков, Нету, Иванович, Смольников, Эрнани, Мусаев, Маркизио, Кузяев, Мак, Дзюба
«Соккер.ру» проведет онлайн-трансляцию данного поединка.
Напомним, что и «Ростов», и «Зенит» в предыдущих матчах проиграли «Локомотиву» и «Спартаку».
Такой чепухи можно начитаться, только в комментариях свиней)
Главный приз там сколько? Тысяч 700 евро? Так это даже меньше, чем стоит их перелёт и проживание в Катаре)
Это для вас этот турнир трофей, как и копа де соль (или как там этот престижнейший кубок называется?), а для Зенита и Ростова это всего лишь тренировки)
Такой чепухи можно начитаться, только в комментариях свиней)
Главный приз там сколько? Тысяч 700 евро? Так это даже меньше, чем стоит их перелёт и проживание в Катаре)
Это для вас этот турнир трофей, как и копа де соль (или как там этот престижнейший кубок называется?), а для Зенита и Ростова это всего лишь тренировки)