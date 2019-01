«Ньюкасл» арендовал защитника «Монако»

Защитник «Монако» Антонио Баррека пополнил ряды «Ньюкасла» после успешного прохождения медосмотра. В Англии 23-летний футболист проведет остаток сезона на правах аренды. «Сороки» при желании смогут выкупить оборонца по окончании этой кампании.

Ранее Баррека выступал в Серии А в составе «Торино».

Newcastle United are pleased to confirm that defender Antonio Barreca has joined the club on loan for the rest of the season, with an option to buy, from @AS_Monaco.



