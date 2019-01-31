Капитан юношеской сборной Хорватии стал игроком «Манчестер Сити»

«Хайдук» продал 18-летнего полузащитника Анте Палаверсу «Манчестер Сити». Футболист успешно прошел медосмотр и подписал с «горожанами» контракт.
Палаверса продолжит выступать в «Хайдуке» на правах аренды до лета 2020 года, при этом «Манчестер Сити» вправе вернуть юного игрока себе.
По неофициальной информации, сделка обошлась «Сити» в 7 млн фунтов.
Palaversa potpisao za Manchester City, ostaje na posudbi u Hajduku! • https://t.co/4DSbSeOQfe #Hajduk pic.twitter.com/74Ka4lCQmm— HNK Hajduk Split (@hajduk) 31 января 2019 г.
Стоит отметить, что Палаверса является капитаном юношеской сборной Хорватии.