Гениальные продавцы, которых редко отмечают

сегодня, 10:00

«Боруссия» Д, «Монако» и «Аякс» умеют с выгодой расставаться с футболистами, и все это знают. «Соккер.ру» дополняет список.

Проблема этого клуба – несколько раз продешевили, пару раз поспешили. Могли запрашивать за тех, кого удалось воспитать, найти и завербовать, намного больше, чем давали покупатели. Впрочем, в нескольких случаях речь о трансферах, которые произошли еще до ценовой революции.

Поэтому и не увидели в «Саутгемптоне» 20 миллионов за Крауча от «Ливерпуля». Или 30 миллионов от «Арсенала» за юного сенсационного Уолкотта. Или хотя бы 25 за Уэйна Бриджа, когда уезжал в «Челси» Абрамовича. С другой стороны, англичан нет в топ-10 самых дорогих расставаний в истории «святых». Так что начнем со второй десятки, ведь там тоже заметные имена.

Во второй десятке много звезд?

20 место. Уэйн Бридж (10.5 млн евро, «Челси», сезон 2003/04); 19 место. Тео Уолкотт (10.5 млн евро, «Арсенал», сезон 2005/06); 18 место. Питер Крауч (10.5 млн евро, «Ливерпуль», сезон 2005/06); 17 место. Кевин Дэвис (11.25 млн евро, «Блэкберн», сезон 1998/99); 16 место. Душан Тадич (11.4 млн евро, «Аякс», сезон 2018/19).

15 место. Маноло Габбьядини (12.0 млн евро, «Сампдория», сезон 2018/19); 14 место. Дин Ричардс (12.15 млн евро, «Тоттенхэм», сезон 2001/02); 13 место. Джей Родригес (13.7 млн евро, «Вест Бром», сезон 2017/18); 12 место. Алекс Окслейд-Чемберлен (13.8 млн евро, «Арсенал», сезон 2011/12); 11 место. Виктор Ваньяма (14.4 млн евро, «Тоттенхэм», сезон 2016/17).

Внушительный список, который замыкают упомянутые Бридж, Уолкотт и Крауч, а выше располагается не только Кевин Дэвис – форвард, известный по многолетней игре за «Чарльтон», но и более молодые Тадич, Габбьядини, Джей Родригес или Окслейд-Чемберлен.

Шутник Крауч, который вчера отпраздновал 38 день рождения, воспитан в школе «шпор», но поверили в него именно в «Саутгемптоне» - и цена подскочила тогда же. Странно также, что Тадич такой дешевый, у серба великолепное понимание игры и голевых пасов хватало. Всего за эту десятку получили 120 млн евро!

Также учтите, что за пределами этого списка Жозе Фонте – чемпион Европы, Джеймс Битти, Рики Ламберт, Хуанми, Ширер, Боа Морте, то есть количество заметных футболистов, приглашенных скаутами «Саутгемптона», впечатляет. Умеют вычислять тех, на кого можно поставить.

Кто замыкает первую десятку?

10 место. Гарет Бэйл (14.7 млн евро, «Тоттенхэм», сезон 2007/08); 9 место. Грациано Пелле (15.25 млн евро, «Шаньдун Лунэн», сезон 2016/17); 8 место. Натаниэл Клайн (17.7 млн евро, «Ливерпуль», сезон 2015/16); 7 место. Калум Чемберс (20.23 млн евро, «Арсенал», сезон 2014/15); 6 место. Деян Ловрен (25.30 млн евро, «Ливерпуль», сезон 2014/15).

Гарет Бэйл – один из самых дорогих футболистов в истории, на десятой строчке в списке продаж «Саутгемптона». Разумеется, раз в «Тоттенхэм» ушел в 17 лет, то является воспитанником школы «святых». Будущий автор голов в финале ЛЧ и многократный обладатель трофея, ушел за 14.7 млн евро, а через пять лет стоил 101 миллион.

Бэйл обыграл в финале команды Клайна и Ловрена – «Ливерпуль». За оборонцев «Саутгемптон» получил больше денег, чем за Бэйла. В пятерке два игрока атаки и три защитника – еще Чемберс, за которого «Арсенал» отдал больше 20 млн евро, когда ему было всего 19 лет. Видимо, надеялись получить своего Бэйла от «святых»?

Не получилось, зато бывшему клубу эти ребята принесли немало денег. Плюс отправившийся на заработки в Китай итальянец Грациано Пелле затесался в первую десятку. Учитывая, что ему было тридцать, 15.25 миллиона в переводе в евро – отличная цена. Всего за контракты пяти игроков 93.18 млн евро. Подписать Ловрена у «Лиона» за 10, а продать за 25 – успешный бизнес.

Сколько выручили за топ-5?

5 место. Адам Лаллана (31.0 млн евро, «Ливерпуль», сезон 2014/15); 4 место. Морган Шнейдерлин (35.0 млн евро, «Манчестер Юнайтед», сезон 2015/16); 3 место. Люк Шоу (37.5 млн евро, «Манчестер Юнайтед», сезон 2014/15); 2 место. Садьо Мане (41.2 млн евро, «Ливерпуль», сезон 2016/17); 1 место. Вирджил ван Дейк (78.8 млн евро, «Ливерпуль», сезон 2017/18).

Никого дешевле 30 млн евро, что не удивительно. «Саутгемптон» с 2014 года полностью обновил первую пятерку самых дорогих расставаний. Если раньше на первом месте был Гарет Бэйл с его рекордом 2007 года, когда валлийцу было всего 17 лет, то за четыре года совершили девять более ценных трансферов.

А в первой пятерке только футболисты, ушедшие в «Ливерпуль» или МЮ . За этих ребят «Саутгемптон» получил 223.5 млн евро, и хотя далеко до показателей, например, «Монако» - там за одного Мбаппе выторговали колоссальные деньги с учетом аренды и стоимости перехода в ПСЖ , «святые» тоже нашли себя в продажах.

На игровых показателях потери мастеров уровня ван Дейка, Мане, Шоу, Лалланы, Бэйла и компании объективно сказываются – команда близка к зоне вылета и мечтает оторваться от опасной зоны, сменив тренера. Возможно, проблема в том, что далеко не всегда так удачно подбирают наставников для себя, как отбирают футболистов для «Ливерпуля», «Арсенала» или МЮ ?

Также заметно, что не все выпускники «Саутгемптона» одинаково стабильные и крепкие, но это уже проблемы покупателей. У Шоу и Бэйла много травм, как и Лалланы. Чамберс не самый стабильный и прогрессирующий. У Ловрена язык подвешен лучше, чем безошибочная работа в защите. Но Мане и ван Дейк – красавцы. Окслейд-Чемберлен в «Ливерпуле» был хорош, пускай от «святых» сначала ушел в «Арсенал».

Плюс знаменитый и легендарный форвард Алан Ширер, если кто забыл, в 1992 году ушел в «Блекбэрн», который позже сделает чемпионом Англии, именно из «Саутгемптона», когда юному нападающему и воспитаннику клуба было всего 21 год. Боа Морте, Тим Флауэрс, Кевин Филлипс и Нил «Бритва» Раддок за пределами топ-25 по цене, однако имена знакомые и футболисты заметные.

Достаточно воспитать в своей школе Окслейда-Чемберлена, Уолкотта, Бриджа, Лаллану, Шоу, Ширера, Бэйла и Ле Тиссье – хотя последний ушел только на самой старости, но его нельзя не упомянуть, чтобы можно было получить высочайшую оценку для академии клуба. Того самого, что последний раз праздновал серьезный трофей в 1976 году – Суперкубок Англии после победы в Кубке.

Зато глаз-алмаз, ведь к ван Дейку, Мане, Шнейдерлину и даже Ловрену многие присматривались, а выгоду в итоге получил именно «Саутгемптон». Клопп вообще заявил, что отказ от Мане в «Боруссии» - его главный трансферный провал. А «святые» в него поверили, хотя английский клуб редко всплывает при разговоре о клубах, которые имеют прекрасное чутье, как на юных местных игроков, так и на иностранцев.

Однако их трансферные успехи говорят сами за себя – как и голы Мане за «Ливерпуль» или удачные матчи ван Дейка в защите. А свежая аренда Седрика Соареша – чемпиона Европы, между прочим, в «Интер» с правом выкупа напоминает, что останавливаться не планируют. Пока складывается впечатление, что нет готовых молодых мастеров, но они обязательно появятся. Датчанину Хейбьергу всего 23 года, а воспитанник «Баварии» уже очень важен.

Так что не только Редмонд или Вестергор могут пополнить список самых дорогих продаж «Саутгемптона». Бэйла за четыре года сбросили с пьедестала на девятое место. Конвейер успешно запущен, по доходам «святые» выше «Зенита» (и любого другого клуба РПЛ ), «Севильи», «Лиона» и «Бенфики», ведь заработали 172 млн евро. Самого дорогого защитника в истории подготовил для «Ливерпуля» именно южный английский клуб, доверившись парню из «Селтика».