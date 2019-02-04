Абель Эрнандес: «Моя цель - вернуться в сборную Уругвая»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что надеется вернуться в сборную Уругвая.
Я ставлю цель вернуться в сборную Уругвая. Сейчас, конечно, у нас много топ-нападающих: Суарес, Кавани, Стуани и другие игроки. Главное для меня сейчас — как можно больше забивать за ЦСКА, провести весну на максимуме возможностей. И тогда, уверен, Оскар Табарес обратит на меня внимание.
На счету 28-летнего Эрнандеса 28 матчей в национальной команде и 11 голов.
Ранее футболист сравнил главного тренера ЦСКА Виктора Ганчаренко с Дженнаро Гаттузо.
Давай добивайся.
Давай добивайся.
Так то игрок топ, разные адрианы и луиши и рядом с ним не стоят.
Так то игрок топ, разные адрианы и луиши и рядом с ним не стоят.