Абель Эрнандес: «Моя цель - вернуться в сборную Уругвая»

Нападающий ЦСКА Абель Эрнандес рассказал, что надеется вернуться в сборную Уругвая.

Я ставлю цель вернуться в сборную Уругвая. Сейчас, конечно, у нас много топ-нападающих: Суарес, Кавани, Стуани и другие игроки. Главное для меня сейчас — как можно больше забивать за ЦСКА , провести весну на максимуме возможностей. И тогда, уверен, Оскар Табарес обратит на меня внимание.