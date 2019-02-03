Погба набрал 11 очков по системе «гол плюс пас» после отставки Моуриньо

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба в очередной раз отметился результативным действием в матче чемпионата Англии. На этот раз француз записал на свой счет голевую передачу в игре против «Лестера».
После того, как МЮ в декабре возглавил Оле-Гуннар Сульшер, Погба набрал 11 очков по системе «гол плюс пас» в восьми играх - 6 голов и 5 передач. Это лучший результат в АПЛ. Следом за французом идет Сон Хын-Мин из «Тоттенхэма» (10 очков).
Значит они в наглую сливали тренера ради своих капризов, а через неделю начинают играть на полную силу.
Но итог всего этого, упущенная победа в чемпионате Англии.
Представьте, если завтра Фермино и Салах ополчатся на Клопа, упустят чемпионство, а с его отставкой заиграют в полную силу. Примерно так происходит с Моуринье уже во втором клубе кряду.
Значит они в наглую сливали тренера ради своих капризов, а через неделю начинают играть на полную силу.
Но итог всего этого, упущенная победа в чемпионате Англии.
Представьте, если завтра Фермино и Салах ополчатся на Клопа, упустят чемпионство, а с его отставкой заиграют в полную силу. Примерно так происходит с Моуринье уже во втором клубе кряду.