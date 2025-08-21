 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2025/2026

Форвард «Атлетико» Серлот может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

вчера, 13:38

Нападающий «Атлетико» Александр Серлот интересен «Тоттенхэму».

Согласно информации из источника, лондонцы хотят найти опытного игрока в линию атаки. По мнению руководства «шпор», кандидатура 29-летнего Серлота будет хорошим вариантом. Официального предложения в мадридский клуб пока не поступало, но уже известно, что сам игрок не против трансфера в другую команду.

В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей в Ла Лиге, забил 20 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продолжает переговоры о покупке полузащитника Савио.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Жирона» собирается арендовать полузащитника «Ливерпуля»
Вчера, 12:55
СлухиБразильский клуб «Гремио» хочет подписать полузащитника «Ювентуса»
Вчера, 11:25
Слухи«Арсенал» рассматривает возможность покупки форварда «Астон Виллы»
Вчера, 10:47
СлухиПолузащитник «Ювентуса» Локателли не хочет переходить в «Аль-Ахли»
Вчера, 10:30
Слухи«Челси» купит игрока «Брайтона» и сразу отдаст его в аренду
Вчера, 09:51
Слухи«Милан» намеревается купить 19-летнего форварда из «Васку да Гама»
Вчера, 09:32
 
Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:41
Хороший форвард, забивной...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 