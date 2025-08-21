Форвард «Атлетико» Серлот может продолжить карьеру в «Тоттенхэме»

1755772730

вчера, 13:38

Нападающий «Атлетико» интересен «Тоттенхэму».

Согласно информации из источника, лондонцы хотят найти опытного игрока в линию атаки. По мнению руководства «шпор», кандидатура 29-летнего Серлота будет хорошим вариантом. Официального предложения в мадридский клуб пока не поступало, но уже известно, что сам игрок не против трансфера в другую команду.

В минувшем сезоне он сыграл 35 матчей в Ла Лиге, забил 20 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» продолжает переговоры о покупке полузащитника Савио.