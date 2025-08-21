 
Девушка-интервьюер «поплыла», перепутав московское «Динамо» с минским

вчера, 12:55
Динамо (мол)Логотип футбольный клуб Динамо (мол) (Москва)1 : 0Логотип футбольный клуб Крылья Советов (мол) (Самара)Крылья Советов (мол)Матч завершен

Забавное интервью вышло после матча Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» (1:0).

Девушка, которая брала интервью у главного тренера столичной команды Павла Фигона, перепутала московское «Динамо» с минским.

Когда тренер поправил интервьюера, она поинтересовалась, нельзя ли «переписать» этот момент, отреагировав на ситуацию с юмором. Девушка отметила, что допустила «оговорочку по родственникам» и извинилась. Фигон также не остался в стороне и передал привет её родственникам.

По ходу разговора журналистка отметила, что «поплыла».

Vilar
Vilar
вчера в 15:38
Её надо срочно на "матч тв", на повышение квалификации - там про футбол, девушки-акулы, с утра до глубокой ночи, рассуждают и дают советы, и у них бывают оговорочки, но только по Фрейду.
cska1948
cska1948 ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 14:05
Не надо накручивать. Оговорки бывают у всех людей без исключения. И у нас с вами тоже.
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 13:25
К сожалению в таких ситуациях нет ничего смешного. Это свидетельствует о низком профессиональном уровне данной журналистки. Она привыкла пользоваться в своей работе непроверенной информацией. А если бы она вывалила в прямом эфире обвинение человека в преступлении, полагаясь на непроверенные факты? Что она сказала бы в своё оправдание? Я больше не буду? Все начинается с мелочей.. Журналистика это слишком серьёзно.
jRest
jRest
вчера в 13:09, ред.
Вот такие у нас журналисты, им что минское Динамо, что московское. Футболисты, удивляющиеся, что бегать на поле нужно; тренеры или как Карпин быдловатые, или низкосортные иностранцы, приехавшие за длинным рублём...

А ещё боремся за почётное звание дома высокой культуры быта. 😐
112910415
112910415
вчера в 13:04
Никто не обижается, всё нормально и весело! )
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:57, ред.
С юмором отнеслись к этому)) попутала деваха, теперь может задумается о смене профессии))
