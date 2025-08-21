Девушка-интервьюер «поплыла», перепутав московское «Динамо» с минским

1755770106

вчера, 12:55

Забавное интервью вышло после матча Молодёжной футбольной лиги (МФЛ) между московским «Динамо» и «Крыльями Советов» (1:0).

Девушка, которая брала интервью у главного тренера столичной команды Павла Фигона, перепутала московское «Динамо» с минским.

Когда тренер поправил интервьюера, она поинтересовалась, нельзя ли «переписать» этот момент, отреагировав на ситуацию с юмором. Девушка отметила, что допустила «оговорочку по родственникам» и извинилась. Фигон также не остался в стороне и передал привет её родственникам.

По ходу разговора журналистка отметила, что «поплыла».