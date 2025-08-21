«Лидс» объявил о переходе форварда «Милана» Окафора

1755774881

вчера, 14:14

Нападающий «Милана» стал игроком «Лидса».

Как сообщает официальный сайт английского клуба, 25-летний футболист подписал контракт на 4 года. По информации инсайдеров, стоимость трансфера составила около 20 млн евро.

С февраля по июнь 2025 года Окафор выступал на правах аренды в «Наполи». За это время он провёл 4 матча в Серии A, но не отметился результативными действиями.