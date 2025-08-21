«Лидс» объявил о переходе форварда «Милана» Окафора

Нападающий «Милана» Ноа Окафор стал игроком «Лидса».
Как сообщает официальный сайт английского клуба, 25-летний футболист подписал контракт на 4 года. По информации инсайдеров, стоимость трансфера составила около 20 млн евро.
С февраля по июнь 2025 года Окафор выступал на правах аренды в «Наполи». За это время он провёл 4 матча в Серии A, но не отметился результативными действиями.
за одно летнее ТО убрал из Милана почти весь балласт.
жаль одно, что этот Окафора перешел в Лидс.
хронический травмат, более 10 повреждений за 2 сезона с момента перехода
в Милан, это значит, около 30 матчей пропустил.
и за него отдали 20 и + бонусы
