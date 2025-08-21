 
Обновлённый стадион «Атлетико» «оживёт» благодаря новым технологиям

вчера, 14:53

«Атлетико» сегодня вечером представит семь новых игроков: Маттео Руджери, Алекса Баэну, Джонни Кардосо, Тьяго Альмаду, Марка Пубиля, Давида Ханко и Джакомо Распадори.

Также клуб представит обновлённый после реконструкции домашний стадион. На крыше появился 360-градусный экран высотой почти 5 метров, интегрированный в крышу, что откроет новые возможности для просмотра во время матчей и концертов.

Игроки теперь будут выходить на матчи из туннеля через выход, который оживает благодаря установке современных светодиодных панелей высокого разрешения. Таким образом, слоган «Смелость и сердце», сопровождавший выход футболистов на поле, будет заменён интерактивным контентом, который также порадует более 150 000 посетителей, ежегодно посещающих экскурсию по стадиону.

Новые элементы будут видны и снаружи: четыре цилиндрических экрана, видимых с любого ракурса, теперь украшают фасад стадиона, приветствуя зрителей и давая им понять, что они находятся лишь на пороге чего-то уникального. Аналогичным образом, в VIP-зонах в восточной зоне был установлен гигантский экран высокого разрешения для демонстрации динамического контента.

Кроме того, под трибунами появилось VIP-пространство площадью 550 квадратных метров, в котором 150 человек смогут наблюдать через стеклянные окна и с двух уровней за перемещениями игроков обеих команд в туннеле раздевалок до, во время и после матча.

Рядом, в самом сердце стадиона, находится новый крытый магазин, предназначенный для болельщиков.

Коридор раздевалок также был переработан и использует инновационную технологию 3D-печатных панелей, которые переносят игроков в другое измерение среди изображений трофеев, завоеванных ими на протяжении всей своей истории.

VIP-зоны преобразованы в тематические сцены, где можно увидеть матч в стиле двух крупных брендов: Club Red Bull и Club Mahou.

В зале Мансанарес, пространстве площадью 1200 квадратных метров, можно будет вспомнить лучшие музыкальные моменты, прошедшие на стадионах «Кальдерон» и «Метрополитано».

112910415
112910415
вчера в 17:34
Наука и техника на высоте, однако...
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:10
Атлетико нормально втарился новыми игроками , да ещё и стадионом .👍
