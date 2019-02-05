Месси сам решит, сыграет ли против «Реала»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Эвертон -:-  Манчестер Сити - - -
Англия. Кубок 2018/2019, 4-й раунд, переигровка 1 X 2
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 3.05 3.05 2.35
Испания. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал - - -
Франция. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ВитреВитре -:- Логотип футбольный клуб Лион ДюшерЛион Дюшер - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вийфранш (Вийфранш-сюр-Мер)Вийфранш -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ЛилльЛилль 2.45 3.05 3.1
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже -:- Логотип футбольный клуб БуррелиБуррели - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
03:05 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 5 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис -:- Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго - - -
Германия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб АугсбургАугсбург 3.15 3.6 2.15
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб РБ ЛейпцигРБ Лейпциг -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбургВольфсбург 1.7 3.9 4.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Герта (Берлин)Герта -:- Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)Бавария 7.8 5.25 1.35
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04 -:- Логотип футбольный клуб Фортуна (Дюссельдорф)Фортуна 1.72 3.45 5.3
Колумбия. Примера А 2019, 3 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера -:- Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
Колумбия. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 45’ Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 0:1 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
02:30 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК -:- Логотип футбольный клуб ШапекоэнсеШапекоэнсе - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб ФуэнлабрадаФуэнлабрада -:- Логотип футбольный клуб Чикаго ФайрЧикаго Файр - - -
сегодня Логотип футбольный клуб БАТЭ (Борисов)БАТЭ -:- Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Мура (Мурска Собота)Мура - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов -:- Логотип футбольный клуб Партизан (Белград)Партизан - - -
сегодня Логотип футбольный клуб ТыхыТыхы -:- Логотип футбольный клуб НецечаНецеча - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо К (Киев)Динамо К -:- Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Одд (Шиен)Одд - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт -:- Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан 1.25 5.6 10.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон 1.75 3.4 4.7
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Месси сам решит, сыграет ли против «Реала»

вчера, 22:27
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал23:00 Не начался

Форвард «Барселоны» Лионель Месси накануне матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» тренировался в общей группе

Сообщается, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Впрочем, нападающий завтра сам решит, сможет ли он сыграть в поединке.

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Все комментарии
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   42 / 780
сегодня в 00:32
так а в чем он не прав?и Где тут про Модрича и Кросса?тут вроде про Лукаса и тд
Да в том, что вся его статистика, которой он хвастается, набита с метра от пустых ворот. А кто ему туда пасы выдаёт ? Правильно - партнёры, которых он дном считает.

Где там про Модрича и Крооса ? А ты попробуй первое предложение перечитать . . . раз пять.
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   15 / 780
сегодня в 00:28
«Если бы вся команда играла на моём уровне, мы были бы первыми. Пресса постоянно говорит, что я сдаю, но цифры и статистика не лгут. Я не говорю, что остальные игроки — невысокого уровня. Хесе, Ковачич, Лукас — они очень хороши. Данило сегодня вообще был лучшим. Не хочу критиковать партнёров, но „Реалу“ нужно больше игроков вроде Бензема и Марсело. Мне нравится играть с Бэйлом, без него нам тяжелее. Та же ситуация и с Марсело. У нас много травм, это сказывается на игре команды. Не знаю, в чём причина такого количества повреждений. Может, это результаты плохой предсезонной подготовки», — цитирует Роналду Marca.
так а в чем он не прав?и Где тут про Модрича и Кросса?тут вроде про Лукаса и тд
ronaldo743
ronaldo743
   42 / 780
сегодня в 00:26
cevin cigan

Кто-то впадает в кому от крошечной зажигалки. Действительно, жёсткие бруталы. =)

cevin cigan
cevin cigan
   83 / 780
сегодня в 00:17
Тот самый момент,когда "муравей"( кликухау тренера барсы),подходит к гномяре и тот его подсрачником отсылает со словами:"Коуч,я назову состав,Ракитич в основе(он мне не хило исполнил),а сам решу,выходить добивать Реал,или соскочу как обычно,если Реал нам напихат"
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   42 / 780
сегодня в 00:15
скинь пару ссылок))))
«Если бы вся команда играла на моём уровне, мы были бы первыми. Пресса постоянно говорит, что я сдаю, но цифры и статистика не лгут. Я не говорю, что остальные игроки — невысокого уровня. Хесе, Ковачич, Лукас — они очень хороши. Данило сегодня вообще был лучшим. Не хочу критиковать партнёров, но „Реалу“ нужно больше игроков вроде Бензема и Марсело. Мне нравится играть с Бэйлом, без него нам тяжелее. Та же ситуация и с Марсело. У нас много травм, это сказывается на игре команды. Не знаю, в чём причина такого количества повреждений. Может, это результаты плохой предсезонной подготовки», — цитирует Роналду Marca.
cevin cigan
cevin cigan ответил Рoнальдиньo
   83 / 780
сегодня в 00:09
конечно решит, он же мужчина, это же не Роналду, который плачет вечно
батан,ты просто маленький ещё,но Рон с разбитой бровью рвался на поле(ты просто посмотри на ю-тюбе нарезки,как бьются игроки Реала) и не забудь пустую бутылочку 0.5 и пять трупов баруков!
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   15 / 780
сегодня в 00:06
Ну конечно не тянули. Он и Модрича с Кроосом днищами называл, хотя без них "тащить" у него вообще не получалось. Особенно в ЛЧ. =)
скинь пару ссылок))))
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   42 / 780
сегодня в 00:05
ну если это правда,то все они реально Реал не тянули)))но Про Озила он наоборот говорил,что расстроен его продажей
Ну конечно не тянули. Он и Модрича с Кроосом днищами называл, хотя без них "тащить" у него вообще не получалось. Особенно в ЛЧ. =)
LOUIS-1987
LOUIS-1987 ответил Jum13
вчера в 23:55
https://www.youtube.com/watch?v=Iy7-GGuxaiI
Можно, можно))) для Барселоны нет ничего невозможного)))

juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   15 / 780
вчера в 23:51
ЛОЛ. Об этом известно ещё по Реалу. Именно Роналду приказал выкинуть Рауля, когда тот отказался отдать ему седьмой номер. А дальше были Озил, Ди Мария, Арбелоа, Игуаин, Бенитес . . .
ну если это правда,то все они реально Реал не тянули)))но Про Озила он наоборот говорил,что расстроен его продажей
Козинак
Козинак ответил Ножка Бурсы
   121 / 780
вчера в 23:50
Апсни сам решает что будет на обед: мандарин или хурма
Кизил тоже вкусно , и мушмула
Ножка Бурсы
Ножка Бурсы ответил Apsny
   384 / 780
вчера в 23:32
Ничего серьезного, просто перенагрузил мышцу.
Апсни сам решает что будет на обед: мандарин или хурма
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   42 / 780
вчера в 23:27
ты реально веришь в эту чушь?или он тебе лично это сказал
ЛОЛ. Об этом известно ещё по Реалу. Именно Роналду приказал выкинуть Рауля, когда тот отказался отдать ему седьмой номер. А дальше были Озил, Ди Мария, Арбелоа, Игуаин, Бенитес . . .
ДагестанЧечня
ДагестанЧечня ответил Apsny
   153 / 780
вчера в 23:23
Ничего серьезного, просто перенагрузил мышцу.
Вот я я так же думаю, как брат и ты.
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   15 / 780
вчера в 23:20
После новостей о требованиях марокканца надо бы помалкивать.
ты реально веришь в эту чушь?или он тебе лично это сказал
kotmyshka
kotmyshka
   109 / 780
вчера в 23:16
похоже, сыграет...
Left Boy
Left Boy
   753 / 780
вчера в 23:07
Не новость. Он всегда сам стартовый состав выбирает
ronaldo743
ronaldo743
   42 / 780
вчера в 22:56
Реал - четвёртый в списке любимых команд Месси, сразу после Севильи, Атлетико и Валенсии. Король Леганесов. =)

Apsny
Apsny
   87 / 780
вчера в 22:55
Ничего серьезного, просто перенагрузил мышцу.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответил vovinho11
   73 / 780
вчера в 22:51
Ему выходить, если здоров. Причём здесь руководство и тренер?
Это не первая новость, судя по которым, проходит такая мысль в голову!!!
Barcelona
Barcelona ответил juvenale
   479 / 780
вчера в 22:47
гном решает все у каталонцев
У тебя полыхнуло что-ли я не пойму.
vovinho11
vovinho11 ответил juvenale
   359 / 780
вчера в 22:47
У него же спазм, кто должен решать?
vovinho11
vovinho11 ответил 95-shishani-95
   359 / 780
вчера в 22:46
Ему выходить, если здоров. Причём здесь руководство и тренер?
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   42 / 780
вчера в 22:43
гном решает все у каталонцев
После новостей о требованиях марокканца надо бы помалкивать.
vinyardrip
vinyardrip
   226 / 780
вчера в 22:39
А король то голый)) Самая смешная команда мира. Очкалооона))) Реал ща и так смешной и даже тут копетан аргов начинает командовать... Гном-Глушак, нет?)
Jum13
Jum13
   12 / 780
вчера в 22:36
25процентный клоун
25процентный клоун
   13 / 780
вчера в 22:36
На месте Месси я бы не играл с Реалом пока они не разорвут коней или не вернут Рона или не подпишут Мбаппе
kella
kella
   471 / 780
вчера в 22:34
И это правильно!
Рoнальдиньo
Рoнальдиньo
   129 / 780
вчера в 22:34
конечно решит, он же мужчина, это же не Роналду, который плачет вечно
95-shishani-95
95-shishani-95
   73 / 780
вчера в 22:31
Походу Месси многое решает за место руководство клуба!
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