Месси сам решит, сыграет ли против «Реала»

Форвард «Барселоны» Лионель Месси накануне матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» тренировался в общей группе.
Сообщается, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Впрочем, нападающий завтра сам решит, сможет ли он сыграть в поединке.
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси накануне матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» тренировался в общей группе.
Сообщается, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Впрочем, нападающий завтра сам решит, сможет ли он сыграть в поединке.
Где там про Модрича и Крооса ? А ты попробуй первое предложение перечитать . . . раз пять.
Где там про Модрича и Крооса ? А ты попробуй первое предложение перечитать . . . раз пять.
Кто-то впадает в кому от крошечной зажигалки. Действительно, жёсткие бруталы. =)
https://www.youtube.com/watch?v=sTzun4noQfk
Кто-то впадает в кому от крошечной зажигалки. Действительно, жёсткие бруталы. =)
https://www.youtube.com/watch?v=uzs5GUNw_Os&feature=player_embedded
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=GcsmOy-GK0s