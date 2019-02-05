Месси сам решит, сыграет ли против «Реала»

вчера, 22:27

Форвард «Барселоны» Лионель Месси накануне матча 1/2 финала Кубка Испании с «Реалом» тренировался в общей группе.

Сообщается, у аргентинца нет мышечной травмы, а только спазм. Впрочем, нападающий завтра сам решит, сможет ли он сыграть в поединке.