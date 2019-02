Имена футболистов «Барселоны» во время полуфинального матча Кубка Испании против «Реала» будут продублированы на китайском языке.

Таким образом каталонцы решили отметить Китайский новый год.

🤩 #ElClásico this Wednesday is going to be very special... The Barça players will wear their names in Chinese to celebrate the #ChineseNewYear 🎉



为庆祝中国新年,明晚的国家德比红蓝军团将身披印有中文名字的球衣 pic.twitter.com/vGTJLrXgRl