Президент CBF решил прекратить производство красной формы сборной Бразилии

1755686554

вчера, 13:42

Президент Бразильской конфедерации футбола ( CBF ) Самир Хауд сообщил о решении прекратить производство красной формы для национальной сборной.

Красные футболки с чёрными элементами должны были стать второй формой «селесао» к чемпионату мира 2026 года, заменив синий комплект. Изменение было одобрено тогдашним главой CBF Эдналдо Родригесом.

Это был деликатный вопрос. Я даже сделаю небольшое замечание. Многие восприняли его с политической точки зрения. Я же воспринял это с точки зрения Бразилии, с точки зрения цветов бразильского флага. Синий, жёлтый, зелёный и белый — цвета нашего флага, и это цвета, которым необходимо следовать. Я был против красной футболки не по политическим причинам. Она действительно находилась в производстве. Я провёл срочную встречу с Nike и попросил их прекратить производство. Nike поняла причину. Они немедленно начали производство новой футболки. Могу сказать, что она очень красивая.

Также Сауд сказал, что видел красный вариант футболки и он ему не понравился.

Сообщается, что второй комплект теперь снова будет синим.