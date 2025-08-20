 
Президент CBF решил прекратить производство красной формы сборной Бразилии

вчера, 13:42

Президент Бразильской конфедерации футбола (CBF) Самир Хауд сообщил о решении прекратить производство красной формы для национальной сборной.

Красные футболки с чёрными элементами должны были стать второй формой «селесао» к чемпионату мира 2026 года, заменив синий комплект. Изменение было одобрено тогдашним главой CBF Эдналдо Родригесом.

Это был деликатный вопрос. Я даже сделаю небольшое замечание. Многие восприняли его с политической точки зрения. Я же воспринял это с точки зрения Бразилии, с точки зрения цветов бразильского флага. Синий, жёлтый, зелёный и белый — цвета нашего флага, и это цвета, которым необходимо следовать. Я был против красной футболки не по политическим причинам. Она действительно находилась в производстве. Я провёл срочную встречу с Nike и попросил их прекратить производство.

Nike поняла причину. Они немедленно начали производство новой футболки. Могу сказать, что она очень красивая.

Также Сауд сказал, что видел красный вариант футболки и он ему не понравился.

Сообщается, что второй комплект теперь снова будет синим.

Бразилия
Перевод с globo.com
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:07
Пришла же кому-то в голову такая мысль - сделать для сборной Бразилии футболки красного цвета? Есть цвета - синий, жёлтый, зелёный, белый... Десятилетиями именно они использовались. Сборная Бразилии 🇧🇷 стала, в своей форме, одной из самых узнаваемых в мире. Кто узнает их в красном? А ещё меня бесят салатовые и розовые комплекты Барселоны и других испанских клубов.
