Футболист «Леганеса» намерен уйти в декретный отпуск

вчера, 13:29

Полузащитник «Леганеса» Хуан Круз хочет уйти в декрет.

По информации источника, 25-летний футболист покинул сборы команды, поскольку в ближайшие дни станет отцом. Аргентинец всерьёз рассматривает возможность подать в клуб заявление на отпуск по уходу за ребенком. Это будет первый такой случай в испанском профессиональном футболе. Стоит добавить, что вся эта ситуация происходит на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Райо Вальекано», поэтому может быть связана с нежеланием игрока рисковать получить повреждение до совершения трансфера.

В минувшем сезоне Круз сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.

sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:39
Круз собрался в круиз))
Круто он придумал))
А жена пусть идёт работает, коза!))
Гость
