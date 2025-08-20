Футболист «Леганеса» намерен уйти в декретный отпуск

1755685766

вчера, 13:29

Полузащитник «Леганеса» хочет уйти в декрет.

По информации источника, 25-летний футболист покинул сборы команды, поскольку в ближайшие дни станет отцом. Аргентинец всерьёз рассматривает возможность подать в клуб заявление на отпуск по уходу за ребенком. Это будет первый такой случай в испанском профессиональном футболе. Стоит добавить, что вся эта ситуация происходит на фоне слухов об интересе к нему со стороны «Райо Вальекано», поэтому может быть связана с нежеланием игрока рисковать получить повреждение до совершения трансфера.

В минувшем сезоне Круз сыграл 39 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач.