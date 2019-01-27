Луис Адриано сменил свой имидж

Пресс-служба «Спартака» показала фотографию с нападающим Луисом Адриано, который сменил свой имидж.
Форвард московского клуба коротко подстригся и покрасил волосы в белый цвет.
|Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд
|1
|X
|2
|19:00
|сегодня
|Кристал Пэлас
|-:-
|Тоттенхэм
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Челси
|-:-
|Шеффилд Уэнсдей
|-
|-
|-
|Испания. Примера 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч завершен
|Вальядолид
|2:1
|Сельта
|-
|-
|-
|18:15
|45’
|Жирона
|0:1
|Барселона
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Реал Сосьедад
|-:-
|Уэска
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Атлетик Б
|-:-
|Бетис
|-
|-
|-
|22:45
|сегодня
|Эспаньол
|-:-
|Реал
|-
|-
|-
|Италия. Серия А 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|14:30
|Матч завершен
|Кьево
|3:4
|Фиорентина
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Парма
|2:3
|СПАЛ
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Аталанта
|3:3
|Рома
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Болонья
|0:4
|Фрозиноне
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Торино
|-:-
|Интер
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Лацио
|-:-
|Ювентус
|-
|-
|-
|Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|17:30
|Идет второй тайм, 73’
|Бавария
|3:1
|Штутгарт
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Фортуна
|-:-
|РБ Лейпциг
|-
|-
|-
|Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Монпелье
|2:0
|Кан
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Амьен
|-:-
|Лион
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Тулуза
|-:-
|Анже
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|ПСЖ
|-:-
|Ренн
|-
|-
|-
|Франция. Кубок 2018/2019, 1/16 финала
|1
|X
|2
|18:30
|сегодня
|Энтент
|-:-
|Нант
|-
|-
|-
|Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|10:00
|Матч завершен
|Аделаида Юн
|2:1
|Сентрал Кост М
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Перт Глори
|2:0
|Ньюкасл Джетс
|-
|-
|-
|Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Луфтетари Жирокас
|1:5
|Кастриоти
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Тирана
|-:-
|Камза
|-
|-
|-
|19:00
|2’
|Теута
|0:0
|Фламуртари
|-
|-
|-
|Аргентина. Суперлига 2018/2019, 16 тур
|1
|X
|2
|01:20
|Матч завершен
|Атлетико Тукуман
|4:1
|Химнасия
|-
|-
|-
|03:30
|Матч завершен
|Альдосиви
|1:3
|Расинг Клуб
|-
|-
|-
|23:10
|сегодня
|Индепендьенте
|-:-
|Тальерес Кордоба
|-
|-
|-
|23:10
|сегодня
|Бельграно
|-:-
|Унион СФ
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Колехиалес
|-:-
|Акассусо
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Дефенсорес Унидос
|-:-
|Уркиса
|-
|-
|-
|23:05
|сегодня
|Альмиранте Браун
|-:-
|Эстудиантес Касерос
|-
|-
|-
|Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|23:00
|сегодня
|Кануэлас
|-:-
|Спортиво Итальяно
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Аргентино Кульмес
|-:-
|Централ Кордоба
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Лухан
|-:-
|Депортиво Мерло
|-
|-
|-
|Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|Остенде
|1:2
|Брюгге
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Андерлехт
|-:-
|Эйпен
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Кортрейк
|-:-
|Гент
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Жакупенсе
|-:-
|Флуминенсе Ф
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Жакобина
|-:-
|Витория
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Баия ди Фейра
|-:-
|Витория Кон
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Баияно 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|22:00
|сегодня
|Жекие
|-:-
|Жуазейренсе
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Гаушо 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Бразил де Пелотас
|0:0
|Ново Хамбурго
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Сан Жозе
|-:-
|Интернасьонал
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Пелотас
|-:-
|Сан Луис
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Кашиас
|-:-
|Авенида
|-
|-
|-
|Бразилия. Лига Минейро 2019, 3 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Крузейро
|1:1
|Атлетико Мин
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Вила-Нова
|-:-
|Гуарани МГ
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|УРТ
|-:-
|Томбенсе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Америка Мин
|-:-
|Тупи
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Кальденсе
|-:-
|Патросиненсе
|-
|-
|-
|Венесуэла. Примера дивизион 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Арагуа
|2:1
|Академия Пуэрто-Кабельо
|-
|-
|-
|00:45
|Матч завершен
|Португеса
|2:1
|Депортиво А
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Карабобо
|-:-
|Атлетико В
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Депортиво Тачира
|-:-
|Трухильянос
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Метрополитанос
|-:-
|Эстудиантес Кар
|-
|-
|-
|Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|15:00
|Матч перенесен
|Цвиккау
|-:-
|Карлсруэ
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Айнтрахт Бр
|2:0
|Ганза
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Юрдинген
|0:3
|Вюрцбургер Кикерс
|-
|-
|-
|Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 3 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Марафон
|1:0
|Олимпия
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Хутикальпа
|3:3
|Реал де Минас
|-
|-
|-
|Греция. Суперлига 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|16:00
|Матч завершен
|Левадиакос
|1:0
|Арис
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Ламия
|2:1
|Атромитос
|-
|-
|-
|18:15
|45’
|ПАОК
|2:0
|ОФИ
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Панатинаикос
|-:-
|Ларисса
|-
|-
|-
|20:30
|сегодня
|Астерас
|-:-
|Олимпиакос
|-
|-
|-
|Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур
|1
|X
|2
|20:00
|сегодня
|Бней Сахнин
|-:-
|Маккаби
|-
|-
|-
|21:30
|сегодня
|Маккаби Нт
|-:-
|Маккаби Хф
|-
|-
|-
|Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|14:00
|Матч перенесен
|Альбасете
|-:-
|Реус Депортиу
|-
|-
|-
|18:00
|Закончился первый тайм
|Гранада
|0:0
|Эстремадура
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Алькоркон
|-:-
|Кордоба
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Спортинг Х
|-:-
|Депортиво
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Химнастик
|-:-
|Лас-Пальмас
|-
|-
|-
|Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|Венеция
|2:1
|Падова
|-
|-
|-
|17:00
|Матч завершен
|Ливорно
|0:0
|Пескара
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Брешиа
|-:-
|Специа
|-
|-
|-
|Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур
|1
|X
|2
|15:30
|сегодня
|Арис
|-:-
|МЕАП Нису
|-
|-
|-
|Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 18 тур
|1
|X
|2
|17:00
|Матч завершен
|АЕК
|3:0
|Анортосис
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Эносис
|-:-
|АЕЛ
|-
|-
|-
|Колумбия. Примера А 2019, 1 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Унион Магдалена
|3:4
|Хагуарес Кор
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Атлетико Нас
|0:0
|Онсе Кальдас
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Кукута Депортиво
|3:0
|Агилас Дорадас
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Депортиво К
|2:0
|Атлетико Букараманга
|-
|-
|-
|Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 5 тур
|1
|X
|2
|04:00
|Матч завершен
|Эредиано
|1:0
|Кармелита
|-
|-
|-
|20:00
|сегодня
|Картагинес
|-:-
|Гуадалупе
|-
|-
|-
|22:00
|сегодня
|Гресия
|-:-
|Сан Карлос
|-
|-
|-
|22:30
|сегодня
|Перес Селедон
|-:-
|Депортиво Саприсса
|-
|-
|-
|Товарищеские матчи. Клубы 2019
|1
|X
|2
|Матч отменен
|Заря
|-:-
|Вождовац
|-
|-
|-
|Матч отменен
|ЛАСК
|-:-
|Яньбянь Фуде
|-
|-
|-
|11:30
|Матч завершен
|Ягеллония
|3:1
|Слован Л
|-
|-
|-
|12:00
|Матч завершен
|Радник Сур
|1:1
|Ботев Пл
|-
|-
|-
|13:00
|Матч завершен
|Мордовия
|2:0
|Волга Ул
|-
|-
|-
|14:00
|Матч завершен
|Биолог-Новокубанск
|0:2
|Сибирь
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Астана
|0:4
|Копенгаген
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Висла Пл
|1:1
|Хэнань Цз
|-
|-
|-
|15:00
|Матч завершен
|Заглембе
|1:2
|Сигма
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Раннерс
|0:1
|Словацко
|-
|-
|-
|16:30
|сегодня
|Карпаты
|-:-
|Ружомберок
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Цюрих
|4:1
|Флора
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Фастав
|1:2
|Нижний Новгород
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Рубин
|-:-
|Тромсе
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Ворскла
|-:-
|Младост Луч
|-
|-
|-
|17:00
|сегодня
|Этыр
|-:-
|Висла
|-
|-
|-
|18:00
|сегодня
|Баник О
|-:-
|Львов
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Чукарички
|-:-
|Тюмень
|-
|-
|-
|Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 4 тур
|1
|X
|2
|02:00
|Матч завершен
|Монтеррей
|3:2
|Америка
|-
|-
|-
|02:00
|Матч завершен
|Крус Асуль
|1:0
|Тихуана
|-
|-
|-
|04:00
|Матч завершен
|Пачука
|1:0
|УНАМ Пумас
|-
|-
|-
|06:00
|Матч завершен
|Некакса
|0:0
|Монаркас
|-
|-
|-
|21:00
|сегодня
|Толука
|-:-
|Тигрес УАНЛ
|-
|-
|-
|Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|14:15
|Матч завершен
|Фортуна Сд
|2:1
|Витесс
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Фейеноорд
|6:2
|Аякс
|-
|-
|-
|16:30
|Матч завершен
|Утрехт
|0:1
|Виллем II
|-
|-
|-
|18:45
|16’
|Херенвен
|0:0
|АЗ
|-
|-
|-
|Парагвай. Примера дивизион 2019, 2 тур
|1
|X
|2
|00:00
|Матч завершен
|Насьональ
|0:2
|Гуарани Асун
|-
|-
|-
|02:15
|Матч завершен
|Олимпия
|2:0
|Спортиво Сан-Лоренцо
|-
|-
|-
|Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур
|1
|X
|2
|13:30
|Матч завершен
|Ризеспор
|3:1
|Акхисар Бел
|-
|-
|-
|16:00
|Матч завершен
|Коньяспор
|2:0
|Антальяспор
|-
|-
|-
|19:00
|сегодня
|Сивасспор
|-:-
|Трабзонспор
|-
|-
|-
|Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур
|1
|X
|2
|16:30
|Матч завершен
|Ст Миррен
|1:3
|Хиберниан
|-
|-
|-
|19:00
|2’
|Ливингстон
|0:0
|Рейнджерс
|-
|-
|-
Пресс-служба «Спартака» показала фотографию с нападающим Луисом Адриано, который сменил свой имидж.
Форвард московского клуба коротко подстригся и покрасил волосы в белый цвет.
🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣
-------------------------------------------------------------------
ну спасибо, а то мы волновались, что же он там делал)
-------------------------------------------------------------------
ну спасибо, а то мы волновались, что же он там делал)
Даже своего аррмянского кореша забайкалил. Они любят сами на себя для отводу глаз стучать.))))
Даже своего аррмянского кореша забайкалил. Они любят сами на себя для отводу глаз стучать.))))
Даже Распутин говорил что "автомобиль - вещь хорошая, одно в Ём плохо, вони много а навоза не видать!)))
Даже Распутин говорил что "автомобиль - вещь хорошая, одно в Ём плохо, вони много а навоза не видать!)))
Сегодня 14:27
О у нас тут сам доктор компостных наук!
Самокритично.))))
Сегодня 14:27
О у нас тут сам доктор компостных наук!
Самокритично.))))
Жуткий компост.)))))
Жуткий компост.)))))
А так - коротко, приличненько и свежо!..
Хотя, имидж возраст не убавит и молодости не нальёт..:))
А так - коротко, приличненько и свежо!..
Хотя, имидж возраст не убавит и молодости не нальёт..:))
но может быть неправильно понят коллегами из бывшего племени и обвинен в расизме)
но может быть неправильно понят коллегами из бывшего племени и обвинен в расизме)