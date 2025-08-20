Нападающий «Тоттенхэма» Тель о расизме: «Ничто из этого меня не сломает»

Нападающий «Тоттенхэма» на своей странице в социальной сети высказался о расистских оскорблениях, которым он подвергся после матча за Суперкубок УЕФА с ПСЖ .

Прошло несколько дней, и я хочу поблагодарить вас за все ваши слова поддержки! Я тоже был расстроен событиями в среду вечером, но расизму нет места в нашем обществе.

Каждый день — это учебный год, каждый день — это урок. Я знаю, откуда я родом, с чего начинал, и ничто из этого меня не сломает. Благодаря труду и смирению царит уважение. Спасибо всем.