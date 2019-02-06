«Боруссия» намерена продлить контракт с Фавром

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке поделился мнением о наставнике клуба Люсьене Фавре. Под руководством француза «шмели» удерживают лидерство в Бундеслиге, а также продолжают борьбу в Лиге чемпионов.

Мы обсудим с ним продление контракта, и это естественно. Люсьен проделывает отличную работу. У нас отличное взаимопонимание, и мы хотим продолжать.

Команда стремительно развивается, и это заслуга Люсьена. Конкретных планов нет, но мы найдем время для переговоров. Никто не будет ни на кого давить.