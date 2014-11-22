Алькасер не попал в заявку «Валенсии» на матч с «Леванте»

Наставник «Валенсии» Нуну назвал имена игроков, которые могут принять участие в завтрашнем матче Примеры против «Леванте».
Как и предполагалось, не успел восстановиться к этой встрече форвард Пако Алькасер.
«Валенсия»: Алвеш, Йоэль, Барраган, Кансело, Отаменди, Мустафи, Орбан, Гайя, Сукулини, Фуэго, Гомеш, Фегули, Парехо, Хиль, де Пауль, Родриго, Негредо, Пьятти.
Как и предполагалось, не успел восстановиться к этой встрече форвард Пако Алькасер.
«Валенсия»: Алвеш, Йоэль, Барраган, Кансело, Отаменди, Мустафи, Орбан, Гайя, Сукулини, Фуэго, Гомеш, Фегули, Парехо, Хиль, де Пауль, Родриго, Негредо, Пьятти.