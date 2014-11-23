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Гамшик подбирается к рекордсменам «Наполи»

23 ноября 2014, 15:00
 Хавбек «Наполи» Марек Гамшик сегодня должен выйти на четвертое место по числу матчей в Серии А за неаполитанский клуб.

Если словак появится на поле в поединке с «Кальяри», то это будет его 256 игра за неаполитанцев, и он сравняется по этому показателю с вратарем Бугатти.

Если же брать в расчет все турниры, то это будет 318 игра Гамшика за «Наполи» — впереди него идет легендарный защитник Чиро Феррара, у которого 322 поединка.

Также на счету Гамшика уже 70 мячей за «Наполи» в Серии А (81 во всех турнирах), и он отстает всего на 1 мяч от другой легенды - Жозе Алтафини.
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