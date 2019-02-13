Адвокат Кокорина: «Дату рассмотрения апелляции нам еще не сообщили»

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина сообщил, что дата рассмотрения апелляции на продление ареста футболиста до 8 апреля этого года пока не известна.
Дату рассмотрения апелляции нам еще не сообщили. Мы всегда узнаем об этом последними, сначала СМИ по своим каналам получают информацию, а потом уже мы.
Жалоба в ЕСПЧ? Ее подача зависит от решения по апелляции. Без постановления суда высшей инстанции туда обращаться нельзя. И, естественно, если апелляцию удовлетворят и изменят подзащитному меру пресечения на не связанную с заключением под стражей, то в ЕСПЧ обращаться не будем.
вот и отмазка.
Свободу ребятам! Ворв чиновниеов в сизо!
