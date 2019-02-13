 
Адвокат Кокорина: «Дату рассмотрения апелляции нам еще не сообщили»

13 февраля 2019, 11:50

Адвокат форварда «Зенита» Александра Кокорина сообщил, что дата рассмотрения апелляции на продление ареста футболиста до 8 апреля этого года пока не известна. 

Дату рассмотрения апелляции нам еще не сообщили. Мы всегда узнаем об этом последними, сначала СМИ по своим каналам получают информацию, а потом уже мы.

Жалоба в ЕСПЧ? Ее подача зависит от решения по апелляции. Без постановления суда высшей инстанции туда обращаться нельзя. И, естественно, если апелляцию удовлетворят и изменят подзащитному меру пресечения на не связанную с заключением под стражей, то в ЕСПЧ обращаться не будем.

tims
tims
13 февраля 2019 в 14:59, ред.
Адвокат решил напомнить... о себе. Потому как с быдляками всё ясно, и ему в первую очередь. Никто их не отпустит. Будет суд. Уверен, что условного срока ожидать не приходится: не для этого их держат в следственном изоляторе. Возможно, будут исправительные работы или небольшой срок. В результате чего, с учетом отсиженного, приdурки выйдут на свободу, если не почти сразу, то в ближайшее после вступления приговора в силу время. Однако, представляется, что это произойдет не раньше осени (приговор суда и дальнейшее, имею в виду)... А вот заявления адвоката с упоминанием всуе так называемого европейского суда по правам человека, считаю, можно расценивать, как оказание давления на российский суд. Эта тупость адвоката может оказаться медвежьей услугой для подзащитных. Судьи любого уровня очень не любят когда на них давят и угрожают голой жо..ой (то есть туфтой). Срок подзащитным могут только увеличить. Где Кокорины и Мамаевы нашли таких ублюdочных адвокатов?..
alexando1974
alexando1974 ответ чемпионство с душком (раскрыть)
13 февраля 2019 в 14:26
да они и с кокой вылетят с такой игрой как вчера была! он один нихрена низделает)))
VIPded
VIPded
13 февраля 2019 в 13:18
Пока действуют контракты футболеров, адвокаты готовы писать апелляции каждые два месяца...
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
13 февраля 2019 в 13:17
Рассмотрение апелляции будет назначено на 8 апреля.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
13 февраля 2019 в 13:11
без Коки бомжи уже почти вылетели из лиги европы.
вот и отмазка.
борька
борька
13 февраля 2019 в 13:04
Валюха уже определила им срок, будут сидеть в сизо до осени, затем суд, отправят на зону , после всех пересчетов, месяца на три!
Свободу ребятам! Ворв чиновниеов в сизо!
амурец
амурец
13 февраля 2019 в 12:43
а может лучше писать о футболе а не о какориных
Обитатель Интернета
Обитатель Интернета
13 февраля 2019 в 12:25
Надеюсь 8 отпустят сидельцев.
Bayern Best
Bayern Best
13 февраля 2019 в 12:12
Походу,этот сериал будет дольше "Санта Барбары".
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
13 февраля 2019 в 12:12
СМИ всегда первые узнают
Miaf
Miaf
13 февраля 2019 в 12:06
ДСА
ДСА
13 февраля 2019 в 11:52
Будут ходить по замкнутому кругу.
