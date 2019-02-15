Белорусы в РПЛ перестанут считаться легионерами со следующего сезона

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Согласно информации министра спорта России Павла Колобкова, уже со следующего сезона белорусские футболисты в России перестанут считаться легионерами. Об этом Колобков заявил на встрече президентов двух стран - Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Сейчас будет утвержден последний приказ по футболу, и это внесут в регламент Российского футбольного союза.

«Таким образом, белорусские спортсмены не будут в России считаться легионерами», - уточнил президент России Владимир Путин.

В чемпионате России сейчас выступает ряд футболистов из Беларуси - в частности Тимофей Калачев («Ростов»), Сергей Корниленко («Крылья Советов») и Александр Мартынович («Краснодар»)