Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что не может остановиться смотреть футбол.
Я не могу. Я не могу выключить футбол. Это какой-то вирус. Когда я просыпаюсь утром, я думаю о том, какая игра сегодня состоится вечером. Это моя жизнь.
Недавно отмечалось, что Венгер может стать спортивным директором ПСЖ.
Человек для которого футбол это страсть, будет искать его везде)
Человек для которого футбол это страсть, будет искать его везде)
остановился бы смотреть через 10 минут.
остановился бы смотреть через 10 минут.