Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер признался, что не может остановиться смотреть футбол.

Я не могу. Я не могу выключить футбол. Это какой-то вирус. Когда я просыпаюсь утром, я думаю о том, какая игра сегодня состоится вечером. Это моя жизнь.