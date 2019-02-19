Венгер: «Озил попал в сложную ситуацию»

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер считает, что полузащитник команды Месут Озил попал в зону комфорта.

Считаю, что продолжительность контракта никак не связана с выбором состава, но бывают разные ситуации. Если у игрока соглашение на пять лет, то это не всегда гарантирует максимальную отдачу с его стороны. Футболист может оказаться в зоне комфорта. Это довольно сложная ситуация.