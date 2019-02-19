Новым спонсором «Ростова» стал производитель колбасы

19 февраля 2019, 12:09

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что официальным спонсором клуба стала компания «Тавр», которая входит в российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком».

Контракт рассчитан до конца сезона-2018/19. Согласно подписанному контракту, логотип бренда «Тавр» будет размещён на игровой форме клуба.

«Тавр» — ведущий производитель колбасных изделий и мясных деликатесов в ЮФО . Производство продукции осуществляется на четырёх площадках, расположенных в Южном федеральном округе России.