Новым спонсором «Ростова» стал производитель колбасы

Пресс-служба «Ростова» сообщает, что официальным спонсором клуба стала компания «Тавр», которая входит в российский агропромышленный холдинг «Группа Агроком».
Контракт рассчитан до конца сезона-2018/19. Согласно подписанному контракту, логотип бренда «Тавр» будет размещён на игровой форме клуба.
«Тавр» — ведущий производитель колбасных изделий и мясных деликатесов в ЮФО. Производство продукции осуществляется на четырёх площадках, расположенных в Южном федеральном округе России.
Напомним, что недавно ЦСКА обзавелся новым техническим спонсором.
Не собрать нам ее урожай.
Не найти на невсполотой грядке
Ароматный росток невзначай.
Не собрать нам ее урожай.
Не найти на невсполотой грядке
Ароматный росток невзначай.
https://www.youtube.com/watch?v=Zbgr6Hpqcpg
А.С. Пушкин из письма Наталье Гончаровой
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А.С. Пушкин из письма Наталье Гончаровой
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