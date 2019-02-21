Экс-игрок «Спартака» Прудников продолжит карьеру в Армении

21 февраля 2019, 05:13

Российский нападающий Александр Прудников стал игроком «Алашкерта». О подробностях сделки с 29-летним футболистом пресс-служба армянского клуба не сообщает.

Прудников является воспитанником московского «Спартака». Ранее он выступал за пражскую «Спарту», «Терек», «Анжи», «Кубань», «Рубин», «Динамо» и «Амкар».

Его последним клубом был «Спартак» из Юрмалы, за который Прудников выступал вместе с Денисом Давыдовым. Напомним, недавно о прекращении сотрудничества с Давыдовым сообщил «Спартак» московский.