Черри перешел из «Ювентуса» в «Кальяри» за 9 млн евро

19 февраля 2019, 20:17

Нападающий Альберто Черри перешел из «Ювентуса» в «Кальяри» на постоянной основе. Сумма трансфера составила 9 млн евро, которые будут выплачены в течение трех лет. При этом у «Ювентуса» есть право обратного выкупа, тогда как договор футболиста с «Кальяри» теперь заключен до 2023 года. Островитяне обязаны были выкупить контракт игрока, поскольку он, играя в аренде за «Кальяри», провел определенное количество матчей и тем самым активировал пункт в соглашении. В текущем сезоне Черри забил 1 гол в 10 матчах за сардинийцев.