Пёнтек повторил достижение Бирхоффа

23 февраля 2019, 18:03

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек повторил достижение экс-игрока миланского клуба Оливера Бирхоффа. Пёнтек, как и Бирхофф, сумел забить как минимум по одному голу в каждом из первых четырех поединков Серии А в футболке «россонери».

Напомним, что вчера «Милан» разгромил «Эмполи».