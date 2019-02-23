Пёнтек повторил достижение Бирхоффа

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек повторил достижение экс-игрока миланского клуба Оливера Бирхоффа. Пёнтек, как и Бирхофф, сумел забить как минимум по одному голу в каждом из первых четырех поединков Серии А в футболке «россонери».
Напомним, что вчера «Милан» разгромил «Эмполи».
Этот лях просто фартовый ноунейм, который не забьёт крепкой обороне никогда. Лацио, Наполи, Юве и Сасуоло подтвердят)
Этот лях просто фартовый ноунейм, который не забьёт крепкой обороне никогда. Лацио, Наполи, Юве и Сасуоло подтвердят)
Молодец!
Молодец!