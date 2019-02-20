Тотти, Аллегри и Дзанетти будут введены в Зал славы итальянского футбола

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, легенда «Ромы» Франческо Тотти и бывший капитан «Интера» Хавьер Дзанетти будут введены в Зал славы итальянского футбола.
Официальная церемония, на которой будут присутствовать все вышеперечисленные персоны, состоится в мае и пройдет во Флоренции.
Напомним, что в 2018 году в Зал славы итальянского футбола вошли Алессандро Дель Пьеро и Рууд Гуллит.
Гнилозубое яблоко от гнилозубой яблони не далеко падает)
Гнилозубое яблоко от гнилозубой яблони не далеко падает)
Легко быть хорошим тренером когда судьи свои.
Легко быть хорошим тренером когда судьи свои.