Тотти, Аллегри и Дзанетти будут введены в Зал славы итальянского футбола

20 февраля 2019, 00:34

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, легенда «Ромы» Франческо Тотти и бывший капитан «Интера» Хавьер Дзанетти будут введены в Зал славы итальянского футбола.

Официальная церемония, на которой будут присутствовать все вышеперечисленные персоны, состоится в мае и пройдет во Флоренции.

Напомним, что в 2018 году в Зал славы итальянского футбола вошли Алессандро Дель Пьеро и Рууд Гуллит.